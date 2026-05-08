美伊戰事影響鈍化 海外 ETF 熱度攀升

美伊戰事影響鈍化，美股頻創新高，吸引投資人對海外股票型ETF的參與度升溫，買氣加上股價上升，海外股票型ETF總規模已達6,347億元，今年以來成長860億元。今年規模成長前五大海外ETF中，有兩檔主動式，主動統一全球創新（00988A）憑藉最強績效，成為規模成長第二大的海外ETF。

攤開今年規模成長前五大的海外ETF榜單，國泰費城半導體（00830）增加225億元、00988A增加187億元、富邦NASDAQ（00662）增加184億元，這三檔都規模增額都超過180億元，其餘主動元大AI新經濟（00990A）、新光美國電力基建（009805）也都上榜。

進一步觀察這五檔ETF，雖然規模大舉成長，但是績效卻有顯著落差，主動式ETF不負「追求超額報酬」的訴求，都繳出超過7成的報酬率，其中，00988A今年股價狂飆87%，更是全市場所有海外ETF績效王，比00990A跑贏約16個百分點。其餘00830今年漲35.44%、009805漲近4成、00662漲11.3%。

ETF專家表示，老牌被動式ETF透過時間的累積，具備了龐大的規模與流動性基礎，依然穩健地吸引資金淨流入。但主動式ETF異軍突起，在輪動快速的多頭行情中，展現出更強大的爆發力，高報酬實力驚人，市場資金明顯出現了「逐績效而居」的新趨勢。

展望後市，00988A經理人陳意婷指出，中東戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，市場將逐步回歸基本面。在此背景下，AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，展現出高度的結構性韌性，不僅在景氣擴張期具備成長動能，在動盪環境中亦成為資金停泊的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。