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國人手機贈股票金近億元女性成主力 偏愛三大 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐金（2890）證券領航數位投資生活圈，以股票禮品卡率先開啟「手機轉贈股票金」場域，主打「投資台股啟動金」全程不需實體現鈔，手機一鍵即可贈送/兌換投資台積電（2330）、元大台灣50（0050）等約近300檔熱門股，國人可在台股大AI時代趨勢下，輕鬆邀請親友一同參與經濟成長的豐厚果實。

央行4月公布〈央行數位貨幣（CBDC）對外溝通活動總結報告〉，揭示台灣七年來推動CBDC的進展，延伸數位現金想像生活。為讓國人能享有更多創新金融體驗，永豐金證券率先提供手機轉贈股票金服務，透過股票禮品卡串聯「豐存股」，因股票禮品卡性質等同現金儲值金，加上面額最低僅100元，開賣十個月熱銷近億元，吸引4.8萬名新戶，並在網路上掀起討論瘋潮。

隨台股多頭格局未改，多檔個股來到歷史新高價，不少投資人選擇以小額方式建立投資體驗，卡位飆漲行情。永豐金證券數據顯示，完成開戶的收禮者年齡集中在31歲到40歲，女性人數多於男性，從存股偏好來看，這類客群雖以小額入市，但投資取向相對積極，偏好主動創造超額額酬的主動式ETF、追求長期資本利得的小額不配息型 ETF，以及高度聚焦產業的科技主題型ETF。

臺灣證券交易所統計，2026年2月台股新戶數逾8萬人、較去年同期增加逾一成。當月永豐金證券舉行股票禮品卡活動也吸引逾萬人參與，有九成一的活動參與者完成領取紅包，等於每10位參與者就有9人受活動獎品股票禮品卡吸引。

歡慶股票禮品卡發行滿一周年，永豐金控股東享好禮！凡符合2026年股東會紀念品領取資格者，將可獲得象徵專屬200元股票禮品卡，9/30前用手機掃描股票禮品卡背面QR Code，並成為永豐金證券用戶，即可於永豐金證券電子平台完成兌換，不限新舊戶，每乙個帳號限領一次。即日起，加入永豐金證券，享受用手機就能轉贈股票金的極致數位金融人生。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐金 台股 股票

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