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企業獲利創四年高點 美股持續吸引資金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
貝萊德iShares ETF2026/04/25–05/01資金流向。資料來源：Bloomberg、貝萊德整理
貝萊德iShares ETF2026/04/25–05/01資金流向。資料來源：Bloomberg、貝萊德整理

全球ETF投資動向出現轉變，資金不再只集中於大型科技股，而是逐步擴散至更多產業。以貝萊德iShares旗下ETF為觀察指標，4月25日至5月1日的股票型ETF淨流入約114.8億美元，其中，美國市場吸金100.7億美元，顯示市場重心仍偏向美股

除美國大型股相關ETF單周流入53.8億美元外，中小型股ETF亦獲25.0億美元淨流入，反映買盤科技類股持續吸金之際，資金配置動向也開始由科技擴散至原物料、能源與工業等循環性產業。相較之下，新興市場股票型ETF轉為流出約2.2億美元，日本市場更出現7.6億美元流出，顯示部分資金持續自其他市場撤出。

基本面方面，企業獲利表現提供重要支撐。貝萊德智庫（BII）指出，已公布財報美國大型企業中，約83%獲利優於預期，整體盈餘年增率達25.8%，為2021年第4季以來高點。隨著AI相關資本支出加速擴張已開始轉化為實質營收，成為驅動市場的主要動能。

不過，市場亦出現部分調節訊號。隨著財報季進入尾聲，部分法人啟動獲利了結，使技術面動能略為降溫。日本方面，央行雖進場干預匯市，但在日圓貶值壓力與能源成本上升的雙重夾擊下，市場吸引力仍相對有限。成為日股資金外流的關鍵原因。

債市資金流向亦反映此一趨勢。本周固定收益ETF淨流入約58.4億美元，其中，超短天期（0–3個月）國債ETF淨流入約11.0億美元，投資等級公司債ETF亦獲得約5.7億美元流入；相較之下，中長天期（7–10年期）國債ETF則呈現流出、約2.6億美元；長天期（20年期以上）國債ETF則獲得3.9億美元流 。

整體觀察資金流向，貝萊德iShares研究團隊指出，美國企業獲利成長已回升至近四年新高，且動能已從科技龍頭擴散至更多產業，為美股表現提供支撐。不過，在全球主要央行政策走向出現明顯分歧、升息、降息與維持中性立場並存、地緣政治風險仍存的情況下，投資人在參與美股成長的同時，亦應關注債券配置結構調整，建議透過兼顧收益型債券提升投資組合的韌性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 ETF 日股

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