五檔海外能源 ETF 股價狂放電 電蠻牛長多行情開閘

AI浪潮助漲，美股狂喝「電蠻牛」，根據ICE統計，美股重量級電力指標股，像重電設備股如GE Vernova、能源設施股Vertiv、燃料電池股Bloom Energy，今年來指數紛紛強彈，漲幅大幅領先下游電力公用事業股，帶動該指數近兩個交易日續創新高，引領海外能源ETF績效反彈。

根據CMoney統計，2026年以來美股在電力牛行情推動下，海外能源ETF績效亮眼，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920），年初迄今的ETF漲幅逾四成，若以近一周來看，新光009805更創造5.91%的漲幅，在同類型能源ETF中的表現最佳；其次是FT潔淨能源（00899），近一周漲幅也有4.18%，至於4月剛成立的中信數據及電力（009819），周報酬也達3.92%，看出以電力為主的海外能源ETF，近期績效表現相對較佳。

分析師表示，AI驅動電力基建全面股爆發，是繼生成式AI之後，下一個科學奇點，儘管晶片產能供不應求，但以電力產業鏈來看，位居上游、中游的重電設備股如GE Vernova、能源設施股Vertiv及燃料電池股Bloom Energy，猛超車下游的電力公用事業股，成美股電力指標股的新三本柱，是今年美股除AI股為確定性最強的主線外，電力基建股成為AI擴散行情的主要受惠股。

009805經理人劉恆誌則表示，今年以來電力基建指數表現屢創新高，主要來自美科技股的財報表現佳，加上美股資金偏向樂觀，資金除持續湧進AI等科技主線外，也逐步擴散至電力基建設備、包括電網、電池儲能、及電力公用事業等泛AI支線，形成算力股、電力股的輪漲格局。

劉恆誌認為，美股5月有望維持震盪走高表現，投資AI板塊，股價恐遇估值升高風險，在資金輪動走勢下，預料科技股主升段行情，有機會繼續外溢到基本面展望佳，估值合理、財報表現優的電力基建股淘金，尤其近期美國以「國家安全關切」為由，叫停美國陸上風電開發，大約165個項目受影響，涵蓋約1,500萬戶家庭用電需求，再度印證川普能源產業政策，正從清潔能源轉向其他發電產業，預估川普主政下的美國，包括核能發電、儲能及燃料電池等，市場需求將再擴大，帶動美國有關電力、散熱、儲能、燃料電池、電網設備股，都轉型成為AI電力基建成長股，中長期投資潛力不可小覷。

台新投信建議，2026年美股雙牛氣十足，科技股除AI牛之外，電力牛更符合AI基建熱點，貼近AI長線趨勢，如果部分投資人擔心科技股估值衝高、股價隨時出現大幅波動的話，不妨適度納入美股電力基建ETF，透過被動投資布局來網羅一籃子實體電力資產，直接參與AI電蠻牛紅利。

根據台新投信官網顯示，009805主要追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，50檔成分股中，主要布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，受惠題材包括GEVernova的渦輪機、Eaton的電源管理、Vertiv的資料中心散熱，到Quanta Services的電網工程及Bloom Energy的燃料電池，形成一條完整的「AI電力完整產業鏈」，兼具AI成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，全面捕捉美股「電蠻牛」長多行情。

海外能源ETF績效表現。資料來源：lipper

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。