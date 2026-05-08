台積電獨大...0050為何不乾脆全押？專家：短期波動與長線看好是兩回事

每當加權指數創新高，社群上就會出現一種忿忿不平的論點，「台股就只剩台積電在撐」、「沒有台積電，台股還剩什麼？」，扣除這句話的情緒，以2024年至今的漲幅來看，台積電的漲幅，大約是「加權指數扣除台積電」之後的四倍。

台股的其他成分股，整體確實是在漲的，但這段期間的漲幅，跟台積電的表現根本是兩個世界，說台積電「拉著」整個大盤走，並不誇張。

但這個現象到底是怎麼來的？只是因為台積電賺更多錢嗎？台積電的股價大幅攀升，其實是有兩個原因同時作用：第一，獲利確實成長；第二，市場給的本益比比以前高多了。

也不過是在2023年左右，市場多數時間是給台積電15倍左右的本益比，但2024年後，市場認知台積電為AI受惠龍頭，給出30～35倍本益比。

35倍是什麼概念？過去這種倍數，通常只有IC設計公司才拿得到，例如聯發科。IC設計靠腦力，不需要蓋晶圓廠，幾乎沒有沉重的固定資產負擔，所以獲利率高、市場願意給高溢價。

但台積電不一樣。台積電每一個製程世代，都必須花數千億元蓋新廠、買設備，資本支出是永無止境的。

以這個角度來看，現在35至39倍的本益比，客觀來說是偏高的。這多出來的那一截，是市場情緒和AI題材的溢價，不是基本面能完全解釋的。

而對發行 ETF 的基金公司來說，他們必須迎合市場的樂觀情緒，台積電買太少，不只業績可能會輸給元大台灣50（0050），投資人也可能喪失信心，而不得不做出這樣的判斷與決策。

「只剩台積電」跟「為什麼不全押台積電」，都是同樣的片面

有趣的是，對於台積電的討論往往走向兩個極端：一派說「台股只剩台積電撐著」；另一派說「台積電這麼強，為什麼不全押？」這兩個問題其實是同一個邏輯漏洞的兩面。

台積電現在確實在漲，但長期上漲跟短期波動兩件事並不衝突。

但是，當一檔個股在加權指數中佔比越來越高，你持有指數型商品（如0050）或直接買台積電的人，投資組合的波動性就跟著放大。

這種感覺很像：你有一份主要收入，但這份收入是看天吃飯，好的時候很好，差的時候也不客氣。

波動大本身不是原罪，但如果你的整體資產配置對這一個來源依賴太深，任何一次大幅回調，都會直接衝擊你的心理狀態。

另一個被忽略的實際問題，當台積電股價越高，「進場門檻」就越高。

同樣是想賺10%，台積電股價在兩三百塊時，一筆資金就能買到足夠的部位；但現在一張台積電的成本大幅上升，同樣要賺到一定的獲利幅度，你需要投入的資金是以前的好幾倍，這也同時排擠了你配置在其他標的的機會成本。

長期投資與波動性 如何並存？

長期投資不只是把時間拉長，而是要面對短期波動在過程中的影響。

大多數人靠的是所謂低波動商品，資產長期卻跑不赢通膨，白白消耗時間。太高波動，你又很容易在回檔時恐慌出場，永遠吃不到市場的長期複利。

那一般投資人要怎麼思考這個問題？這就要分享一個衡量投資組合或策略的風險調整後收益的指標Sortino Ratio（索提諾比率），它的核心概念很直觀，問的是「同樣是賺10%，一個每天劇烈震盪、另一個溫和上漲，哪個比較好？」

Sortino Ratio （索提諾指標）就是專門衡量這件事的工具，你的策略若能在承受相同下行風險的情況下，創造更高的報酬，Sortino Ratio就越高。

在實際操作上，我的作法是透過「配置」來管理。

第一層是資產配置，第二層是策略配置。舉個具體例子，0050目前台積電的比重接近六成，那你就可以配置為直接買台積電，並自行搭配其他個股或交易策略，形成互補。

雖然確實會捨棄部分全押台積電的最大報酬，換來的是整體資產波動降低，讓你在市場下跌時更能持有，不用每天煩惱「高點到了嗎？」、「台積電成長放緩了怎麼辦？」。

不管是動態平衡策略，或者我現在搭配使用的十倍大盤策略，核心都是同一個邏輯：用互補的配置，讓你能夠真正撐過時間、讓複利發揮作用。

台積電在台股的高佔比，就是一個現況，不算特別健康，但這就是現實，你只能選擇怎麼回應它。

ETF發行商有他們迎合市場的商業邏輯，但作為一個個體投資人，你對波動的承受度到底是多少，以及你的配置，能不能讓你真正長期持有、繼續執行。

想清楚這兩件事，才是對「台積電獨大」這個現象最合理、也最健康的個人應對方式。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：「台股 4 萬點，還不是只靠台積電？」台積電讓投資變簡單了，但簡單也是有代價的

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