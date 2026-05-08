有009816不配息…0050或006208「原地加掛」卻不能？周冠男：應以350萬受益人為重

台股ETF正值「加掛不配息級別」的研議關鍵期，證交所允諾3個月內給方向。

雖市場已有凱基台灣TOP50（009816）主打累積型不配息的新商品，吸引不少小資族目光；但存股族更在乎元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）能否「原地加掛」不配息級別，以省去賣舊買新的摩擦成本、二代健保與所得稅。

然而，市場傳出部分中小型投信因擔心「大者恆大」不利競爭而持保留態度，引發政大教授周冠男質疑，直指不應讓特定業者的利益衝突，左右350萬名0050及006208受益人的稅務權益。

核心爭議點

利益衝突 存股族渴望「不配息」以節省二代健保與所得稅，但中小型業者怕龍頭產品變強後，資金會加速向0050等大品牌集中 法規門檻 0050持有台積電比例逾60%，若加掛級別是否能豁免「單一成分股30%限制」仍是研議重點

周冠男感嘆「為何受益人的權益，要讓利益衝突的業者決定？」網友也紛紛共鳴，認為不該為了保護後進業者，而讓投資人繼續承受手動投入的摩擦成本與稅負負擔。

也有人感嘆主管機關若只顧及業者競爭而非投資人權益，恐怕會逼得民眾轉往海外券商買VT。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。