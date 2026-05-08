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美股強 群益6月8日同時開募兩檔美股 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

全球金融股市行情交投熱絡，投信也趁勝積極搶進市場。群益投信發行的群益標普500ETF（009823）、群益美國科技巨頭ETF（009824）將於6月8日展開募集。這兩檔風險屬性均為RR4級，發行價均為10元，兩檔都是季配息型，在基金成立日起滿45日(含)後，009823預計每年3、6、9、12月除息；009824預計每年3、6、9、12月除息，讓投資人可以全年候享有息利雙收的契機。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股是全球最重要、也是台灣投資人最熟悉的國際股市，更是投資人跨足海外股市時不可或缺的一環。美國經濟保持溫和增長，企業營運與獲利狀況穩健，加上金融環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續，不過，今年美國還將迎來期中選舉，國際地緣政治局勢時有變化，以及美股眾多題材輪動，投資人不妨善用美股ETF來掌握行情。

ETF理財達人表示，台灣掛牌的美股ETF類型包括主動式、市值型、產業型等等，可滿足投資人多元需求。群益投信近期將發行的兩檔美股ETF各有千秋，009823是追蹤標普500指數，同時涵蓋近九成的美股總市值，故布局標普500指數就等同於布局全產業美股；009824追蹤的是Solactive美國科技巨頭指數，成分股除目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股新趨勢的未來科技巨頭。讓投資人能同時投資市值型與主題型，一次擁有美股雙頭甜的投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

群益 美股 投信

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