ETF加掛「不配息」級別議題 業者：優先考量投資人利益

台股再創歷史新高，連帶讓現有台股ETF能否加掛「不配息」級別議題受到關注。投信投顧公會理事長尤昭文昨（7）日指出，公會目前仍在整合投信業者意見，但立場是以投資人利益為第一考量，其次才會考量產業及個別公司的利益。

台股今年來強漲44.7%，在全球主要股市名列前茅，台股ETF表現優異。業者指出，今年來不配息台股ETF異軍突起，受益人數、績效、規模均成為業界焦點，凸顯投資人對不配息產品需求遠高於市場預期。

尤昭文指出，業界應將投資人權益放在第一位，包括交易方便、投資選項增多、資訊充分揭露等，都是業者應該提供的服務。另外，公會也希望能把握公平公開原則，並希望產品能多元化，讓中小型業者也能有成長空間。

市場人士分析，今年以來市值型ETF及主動式ETF大受歡迎，對高股息ETF青睞程度已不如前兩年，加上不配息ETF讓投資人有機會享有複利、合法節稅等效益，是業界考慮推出ETF加掛「不配息」級別的原因之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。