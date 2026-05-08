現有商品加掛級別引爆話題 ETF配息、不配息並存 聚焦

現有ETF是否可加掛「配息」與「不配息」級別，引發財委會關注，臺灣證券交易所董事長林修銘昨（7）日允諾，將在三個月內提出研議方向。金管會證期局長高晶萍坦言，業者有提出實際需求，後續將與投信投顧公會討論後，再決定方向。

立法院財委會昨日由金管會進行「金融科技發展業務之推動情形與展望」專案報告。金管會及證交所官員被立委問及，是否考慮ETF可加掛「配息」與「不配息」級別。

ETF加掛不配息級別調整方向

市場評估，若未來開放現有ETF同步掛上配息與不配息級別，整體ETF市場規模有望擴增三成，成為台灣資本市場新一波成長動能。

據了解，目前有兩大爭議。一，既有ETF若新增「不配息級別」，法規上是否視同「新發行ETF」？例如元大台灣50（0050）目前屬配息型基金，若未來加掛不配息級別，究竟是既有商品延伸，還是等於重新發行新ETF，涉及制度認定與監理架構。

另一大討論焦點，則是「單一成分股權重超過三成」限制。以0050為例，台積電權重已超過三成，若未來開放加掛不配息級別，是否應排除適用，也成為目前研議主軸之一。

林修銘坦言，既有ETF是否可以加掛，各家投信立場不同。投信投顧公會仍持續協調會員意見、尋求市場共識，證交所也會尊重業界態度，待整合意見後，再提出後續制度方向。

據了解，大型投信多支持開放，希望透過不配息級別擴大產品規模與長期資金留存；但中小型投信則擔憂，若大型ETF再新增級別，恐讓資金更集中於龍頭產品，形成「大者恆大」，進一步壓縮中小業者生存空間。

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