快訊

軍購條例今將表決…藍白達共識 擬提近8千億元

10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

現有商品加掛級別引爆話題 ETF配息、不配息並存 聚焦

經濟日報／ 記者廖珮君黃于庭／台北報導
證交所董事長林修銘。記者曾原信／攝影
證交所董事長林修銘。記者曾原信／攝影

現有ETF是否可加掛「配息」與「不配息」級別，引發財委會關注，臺灣證券交易所董事長林修銘昨（7）日允諾，將在三個月內提出研議方向。金管會證期局長高晶萍坦言，業者有提出實際需求，後續將與投信投顧公會討論後，再決定方向。

立法院財委會昨日由金管會進行「金融科技發展業務之推動情形與展望」專案報告。金管會及證交所官員被立委問及，是否考慮ETF可加掛「配息」與「不配息」級別。

ETF加掛不配息級別調整方向
ETF加掛不配息級別調整方向

市場評估，若未來開放現有ETF同步掛上配息與不配息級別，整體ETF市場規模有望擴增三成，成為台灣資本市場新一波成長動能。

據了解，目前有兩大爭議。一，既有ETF若新增「不配息級別」，法規上是否視同「新發行ETF」？例如元大台灣50（0050）目前屬配息型基金，若未來加掛不配息級別，究竟是既有商品延伸，還是等於重新發行新ETF，涉及制度認定與監理架構。

另一大討論焦點，則是「單一成分股權重超過三成」限制。以0050為例，台積電權重已超過三成，若未來開放加掛不配息級別，是否應排除適用，也成為目前研議主軸之一。

林修銘坦言，既有ETF是否可以加掛，各家投信立場不同。投信投顧公會仍持續協調會員意見、尋求市場共識，證交所也會尊重業界態度，待整合意見後，再提出後續制度方向。

據了解，大型投信多支持開放，希望透過不配息級別擴大產品規模與長期資金留存；但中小型投信則擔憂，若大型ETF再新增級別，恐讓資金更集中於龍頭產品，形成「大者恆大」，進一步壓縮中小業者生存空間。

延伸閱讀

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 證交所 配息

延伸閱讀

【重磅快評】連聯發科都「關禁閉」 台股改革不能再等

28檔主動式ETF 總規模逾5,300億元

野村00980A領台灣邁入主動式ETF周年 全球主動式ETF進入成長爆發期

聯發科列處置股不合理？金管會鬆口：制度要檢討 擬月內提報告

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

日股ETF 補漲行情 熱

日本股市在黃金周長假結束後，上演補漲行情。日經225指數昨（7）日盤中一度突破63,000點大關，終場漲3,321點收62,834點改寫史高，連帶多檔日股相關ETF跟著走強，當中又以中信日本半導體（0

十檔ETF新秀 紅不讓

台股、美股表現強勁，主、被動股票ETF也備受青睞，統計今年以來，已有21檔ETF新兵加入市場，其中包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動國泰動能高息（00400

主動式ETF商品 零股交投熱

台股昨（7）日盤中閃見42,000點，ETF也如同類股輪動快速，觀察台股4月27日首次觸及4萬點以來，整體主動式台股ETF的零股日均量總成交股數持續成長，人氣攀升前四名依序為主動第一金台股優（0099

海外能源ETF 升勢壯

AI浪潮助漲，根據ICE統計，美股重量級電力指標股強彈，帶動美電力基建指數近兩個交易日續創新高，推升海外能源ETF績效。

主動式ETF發行周年 規模衝高

主動式ETF發行滿周年，總規模不斷創高來到5,830.6億元。根據統計，去年底主動式ETF僅有17檔；統計到今年5月5日，市場上有15檔主動式台股ETF、七檔主動式海外股票ETF、七檔主動式債券ETF

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。