主動式ETF發行周年 規模衝高

主動式ETF發行滿周年，總規模不斷創高來到5,830.6億元。根據統計，去年底主動式ETF僅有17檔；統計到今年5月5日，市場上有15檔主動式台股ETF、七檔主動式海外股票ETF、七檔主動式債券ETF，總共29檔，今年以來規模增加了4,135.0億元。若加上5月中即將上市的新ETF，預估規模將突破6,000億元大關。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，對大盤後市仍為偏多看法， AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈有機會迎來新一輪成長動能。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美股在全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環。今年美股企業獲利預料將延續成長態勢，值得留意的是，不只科技類股延續強勁的獲利增長態勢，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年EPS獲利成長率也可望優於去年，美國股市表現仍值期待。

主動統一全球創新ETF基金經理人陳意婷認為，中東局勢對股市衝擊將逐步鈍化，市場回歸基本面驅動。展望後市，AI受惠範圍已外溢至CPU及PMIC，搭配PC與工業庫存回補動能。能源設備訂單能見度已達2030年，在核能新技術商用化前，燃氣渦輪機與燃料電池為缺電解方。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，主動式操作的優勢在於可適時參酌時事對各產業的影響分析，透過研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並能因應不同市況，更快的調整投資組合內容來應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。