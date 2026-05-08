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海外能源ETF 升勢壯

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI浪潮助漲，根據ICE統計，美股重量級電力指標股強彈，帶動美電力基建指數近兩個交易日續創新高，推升海外能源ETF績效。

包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力，年初迄今漲幅逾四成，以近一周來看，009805更創造5.9%的漲幅，在同類型能源ETF當中的表現最佳。

法人表示，AI驅動電力基建股全面爆發，儘管晶片產能供不應求，但以電力產業鏈來看，位居上游、中游的重電設備股如GE Vernova、能源設施股Vertiv、燃料電池股Bloom Energy，猛超車下游的電力公用事業股，成為美股電力指標股的新「三本柱」，電力基建股儼然成為AI外溢行情的主要受惠族群。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌強調，今年以來電力基建指數表現屢創新高，主要來自美科技股的財報表現佳，加上美股資金偏向樂觀，資金除持續湧進AI等科技主線外，也逐步擴散至電力基建設備、包括電網、電池儲能、及電力公用事業等泛AI支線，形成算力股、電力股的輪漲格局。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，市場普遍認為美伊戰事局對股市的影響有望鈍化，焦點將回歸基本面。

其中AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等投資主軸，不僅在景氣擴張期具備成長動能，也將在不同的市場情境下輪流發揮支撐、達到抗震韌性效果。

劉恆誌分析，美股5月有望維持震盪走高表現，投資AI板塊，股價恐遇估值升高風險，在資金輪動走勢下，預料科技股主升段行情，有機會繼續外溢到基本面展望佳，估值合理、財報表現優的電力基建股淘金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

財報 美股 美國

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