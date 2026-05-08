日股ETF 補漲行情 熱

日本股市在黃金周長假結束後，上演補漲行情。日經225指數昨（7）日盤中一度突破63,000點大關，終場漲3,321點收62,834點改寫史高，連帶多檔日股相關ETF跟著走強，當中又以中信日本半導體（00954）、台新日本半導體兩檔最強勢，同步漲逾4%，價格雙創新高。

法人分析，日股強勁攻勢由晶片與電子權值股領軍，資金回流力道強勁。瑞薩電子、村田製作所連袂走揚；記憶體大廠鎧俠控股（Kioxia）買氣熱絡。中信日本半導體ETF經理人許家瑜分析，高盛近期全面上調晶圓廠設備（WFE）市場展望，支撐日股半導體族群走強，主要有三大理由，一是記憶體價值重估，AI伺服器帶動高頻寬記憶體需求，讓記憶體產業「麻雀變鳳凰」。二是全球軍備競賽，資本支出擴張已非台積電獨有，Intel與三星等大廠紛紛跟進，日本設備商身為關鍵供應鏈，成最大受益者。第三則是長期動能明確，WFE成長能見度已明確延伸至2028年。

許家瑜表示，隨著AI應用持續推陳出新，日本半導體產業憑藉實質的營收驗證，正處於需求曲線的上升期。台積電、Intel及美光等巨頭投入的巨額資本支出，最終都將轉化為日本設備商的訂單，建議投資人可透過日本半導體ETF，直接參與這波由AI帶動的設備市場紅利。

台新日本半導體ETF研究團隊也認為，今年以來日經225指數的上漲，半導體族群無疑是至關重要的領漲引擎。日本國內券商分析指出，儘管國際政經局勢仍具挑戰，但產業鏈對半導體未來需求普遍持樂觀態度。展望未來，隨著次世代運算技術與AI應用的全面落地，日本半導體企業憑藉設備與製程的全球領先地位，已成為支撐日股穩健走升的核心引擎。

富蘭克林投顧分析，日經225指數在AI題材股的權重明顯高於東證指數，率先突破2月底高點再創歷史新高。

日本政府也積極加強在半導體領域的影響力，以強化經濟韌性，不僅為正在進行中的多年期投資循環提供額外助力，也有助提升長期成長潛力，對企業獲利前景具備短、中、長期的正面影響。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本半導體領域具眾多投資機會，由於政策重心屬於更廣泛的「投資帶動成長」架構，相關投資效益預期將外溢至內需領域。例如新建產能與基礎設施需求將有利於電機工程公司，龐大的融資需求則有利於銀行產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。