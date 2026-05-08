主動式ETF商品 零股交投熱

台股昨（7）日盤中閃見42,000點，ETF也如同類股輪動快速，觀察台股4月27日首次觸及4萬點以來，整體主動式台股ETF的零股日均量總成交股數持續成長，人氣攀升前四名依序為主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50、主動中信台灣卓越及主動統一台股增長，今年以來漲幅皆逾七成。

統計資料顯示，台股近一個月主動式台股ETF盤中零股日均量總成交股數近709萬股，自4月27日台股首次出現4萬點價位後，盤中零股日均總成交股數上揚至861萬股，成長21.47%；其中，不同標的零股交易呈現兩極化，14檔主動式台股ETF有九檔呈現日均交易股數上揚，五檔則為負成長。

台股上漲至4萬點以來，ETF零股交易熱度持續盤升，最大人氣貢獻來自主動統一台股增長，近期日均總交易股數達564萬股最多；人氣攀升成長率以主動第一金台股優股數交易成長62.3%最高。

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股突破4萬點後，各類股呈現快速輪動方式推升台股上揚，5月進入除息旺季，對於股息標的具一定買盤支撐；除看好AI成熟製程、被動元件等產業的成長表現，受惠下世代新製造、新技術持續推進，台股成長動能來自科技產業成長甦。現階段對於股市長線不預設高點、但短線控制風險，股價震盪加大，可採零股交易、定期定額方式。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。