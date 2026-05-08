十檔ETF新秀 紅不讓

台股、美股表現強勁，主、被動股票ETF也備受青睞，統計今年以來，已有21檔ETF新兵加入市場，其中包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動國泰動能高息（00400A）等10檔，更在昨（7）日寫下掛牌以來新天價。

盤點今年來加入台股市場的ETF新兵，包括七檔主動國內股票型、一檔國內指數股票型、二檔主動國外股票型、四檔跨國投資股票型、三檔債券指數股票型、三檔主動債券，以及一檔連結指數股票型，10檔創新高的ETF以投資台股為主。

法人表示，受惠美國科技大廠財報表現優於市場預期，在AI供應鏈中扮演核心驅動力的台股，後市想像空間跟著水漲船高。而中東地緣政治與美國聯準會降息腳步的變數，使市場維持以企業獲利作為投資指標。其中，獲利能見度高的AI伺服器供應鏈大廠強力吸引市場資金關注，帶動核心布局大型股的台股市值型ETF，人氣持續居高不下。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，四大美系CSP業者2026年合計資本支出已逼近7,000億美元，在台灣出口與外銷訂單持續創高帶動下，台灣AI伺服器供應鏈有望直接受惠。

短期須留意美國聯準會維持觀望姿態牽動利率風險，以及中東地緣衝突對能源成本的持續擾動。

中長期而言，只要CSP大廠資本支出周期不逆轉，台灣供應鏈的結構性機遇有機會延續至2027年乃至更遠。建議採取適度分批進場策略，避免過度集中於估值偏高的單一標的。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美股在全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環。今年美股企業獲利預料將延續成長態勢。

值得留意的是，不只科技類股獲利增長強勁，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年獲利成長率也可望優於去年，美國股市表現仍值期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。