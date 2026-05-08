快訊

軍購條例今將表決…藍白達共識 擬提近8千億元

10縣市有感！清晨4時57分東部海域規模4.6地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

十檔ETF新秀 紅不讓

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股美股表現強勁，主、被動股票ETF也備受青睞，統計今年以來，已有21檔ETF新兵加入市場，其中包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動國泰動能高息（00400A）等10檔，更在昨（7）日寫下掛牌以來新天價。

盤點今年來加入台股市場的ETF新兵，包括七檔主動國內股票型、一檔國內指數股票型、二檔主動國外股票型、四檔跨國投資股票型、三檔債券指數股票型、三檔主動債券，以及一檔連結指數股票型，10檔創新高的ETF以投資台股為主。

法人表示，受惠美國科技大廠財報表現優於市場預期，在AI供應鏈中扮演核心驅動力的台股，後市想像空間跟著水漲船高。而中東地緣政治與美國聯準會降息腳步的變數，使市場維持以企業獲利作為投資指標。其中，獲利能見度高的AI伺服器供應鏈大廠強力吸引市場資金關注，帶動核心布局大型股的台股市值型ETF，人氣持續居高不下。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，四大美系CSP業者2026年合計資本支出已逼近7,000億美元，在台灣出口與外銷訂單持續創高帶動下，台灣AI伺服器供應鏈有望直接受惠。

短期須留意美國聯準會維持觀望姿態牽動利率風險，以及中東地緣衝突對能源成本的持續擾動。

中長期而言，只要CSP大廠資本支出周期不逆轉，台灣供應鏈的結構性機遇有機會延續至2027年乃至更遠。建議採取適度分批進場策略，避免過度集中於估值偏高的單一標的。

主動群益美國增長ETF經理人吳承恕表示，美股在全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中都扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環。今年美股企業獲利預料將延續成長態勢。

值得留意的是，不只科技類股獲利增長強勁，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年獲利成長率也可望優於去年，美國股市表現仍值期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股 美國聯準會

延伸閱讀

台股ETF受益人突破1450萬 22檔同創高

主動式ETF夯 今年績效前五強都漲逾六成

60檔台股 ETF 收盤與大盤同創高 682萬人開心賺錢 這檔今年漲88%居冠

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

日股ETF 補漲行情 熱

日本股市在黃金周長假結束後，上演補漲行情。日經225指數昨（7）日盤中一度突破63,000點大關，終場漲3,321點收62,834點改寫史高，連帶多檔日股相關ETF跟著走強，當中又以中信日本半導體（0

十檔ETF新秀 紅不讓

台股、美股表現強勁，主、被動股票ETF也備受青睞，統計今年以來，已有21檔ETF新兵加入市場，其中包括主動群益美國增長（00997A）、凱基台灣TOP50（009816）、主動國泰動能高息（00400

主動式ETF商品 零股交投熱

台股昨（7）日盤中閃見42,000點，ETF也如同類股輪動快速，觀察台股4月27日首次觸及4萬點以來，整體主動式台股ETF的零股日均量總成交股數持續成長，人氣攀升前四名依序為主動第一金台股優（0099

海外能源ETF 升勢壯

AI浪潮助漲，根據ICE統計，美股重量級電力指標股強彈，帶動美電力基建指數近兩個交易日續創新高，推升海外能源ETF績效。

主動式ETF發行周年 規模衝高

主動式ETF發行滿周年，總規模不斷創高來到5,830.6億元。根據統計，去年底主動式ETF僅有17檔；統計到今年5月5日，市場上有15檔主動式台股ETF、七檔主動式海外股票ETF、七檔主動式債券ETF

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。