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買不起千金股？小資族PTT熱議高價股ETF…00894近一年報酬率狂飆166％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股18日受輝達（NVIDIA）GTC年度技術大會激勵，盤中一度大漲逾580點，突破34400點整數關卡，半導體與AI概念股領軍上攻，市場交投熱絡。中央社
台股18日受輝達（NVIDIA）GTC年度技術大會激勵，盤中一度大漲逾580點，突破34400點整數關卡，半導體與AI概念股領軍上攻，市場交投熱絡。中央社

近日台股高價股勢如破竹，帶動相關投資商品的討論熱度。日前有網友在PTT股版發文提問，表示許多散戶因資金有限，難以直接買進動輒數十萬元甚至破百萬的千金股，好奇為何市場上沒有投信發行「主動型高價千元 ETF」，交由專業經理人操盤，讓小資族也能輕鬆上車參與高價股行情。

貼文一出立刻引發熱議，不少網友點出「00981A的成分股不就幾乎都是千元股了」、「有類似的啊，不就基金」、「中信小資高價」。市場人士指出，目前國內早已有多檔透過指數編製、專門鎖定高價股與千金股的被動式ETF。相較於主動型基金，這類被動式ETF更具備管理費低廉、持股透明度高的優勢，讓投資人不必投入鉅額資金，也能參與高價龍頭企業的成長潛力。

從近期的盤面結構來看，高價股已是市場資金的絕對核心，主因領漲股集中度高。觀察近一年台股指數漲幅貢獻最高的前十大領漲股，幾乎清一色皆為股價突破200元的AI高價股。這顯示資金正加速流向具備技術門檻與成長能見度的AI核心供應鏈。

此外，若以200 元作為股價分水嶺，低價股近一年的平均漲幅約為29%，而高價股的平均漲幅則狂飆至243%。這反映出高價股在多頭行情中具備「跟漲且放大漲幅」的強大吸金力與動能。 

最後，高價股的強勢表現背後有著堅實的獲利基礎。以全球半導體龍頭台積電為例，其2026年第一季財報表現極為亮眼，毛利率高達66.2%，單季EPS達22.08元。此外，台積電更將全年資本支出上修至520億至560億美元區間，印證了AI需求的強勁延續性，進一步為相關供應鏈與高價族群注入強心針。 

而被網友提及的中信小資高價30（00894） ，就是鎖定高價股的主題型ETF。該ETF除了聚焦高價股外，更嚴格納入公司治理評鑑結果、獲利能力、零股交易與成長性等篩選條件。其成分股不僅包含台積電，還囊括了台達電、台光電、智邦、致茂與鴻海等AI 核心受惠大廠。 

也因此，00894投資組合中有極高比例為高價股，在台股前百大高價股中，其涵蓋占比高達83.7%。若扣除權重約25.11%的台積電，00894其餘高價股的占比仍高達56.7%。相較於部分過度集中單一權值股的ETF，具備更佳的風險分散效果。

在績效方面，受惠於精準捕捉 AI 題材與高價股飆升行情，00894 近一年報酬率高達 166.6%，今年以來報酬率亦達6成，表現十分突出。

法人強調，隨著 AI 產業版圖持續擴張，具備產業主導權的高價股與千金股，未來仍將是市場資金追捧的焦點。對於無法直接投入高額本金買進千金股的投資人來說，善用高價股ETF借力使力，可望成為近年小資族參與台股高成長行情的新顯學。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00894中信小資高價30 00981A主動統一台股增長 ETF 台股指數

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