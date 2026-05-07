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聯電股價創26年新高 持股最多的00919績效亮、00927周漲17.94%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電股價創26年新高，持有聯電2.5萬張以上12檔台股ETF績效長紅。（資料來源：CMONEY、2026/5/7）
聯電股價創26年新高，持有聯電2.5萬張以上12檔台股ETF績效長紅。（資料來源：CMONEY、2026/5/7）

台股7日在權值股帶動下續創新高，晶圓代工廠聯電（2303）盤中最高衝達98.8元，終場收96.5元，創26年新高，帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

觀察87檔台股ETF中，有52檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）擁有60.5萬張最多，使得7日漲幅2.09%表現出色，其他包括群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）在內共12檔台股ETF都有聯電2.5萬張以上的持有。以近一周漲幅來看，00927上漲17.94%漲幅居冠。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點，台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局之首選，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益半導體收益ETF暨群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有有股息、又有潛在的價差空間可期的台股高息ETF，為投資組合帶來平衡風險效益。AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將成長超過20%。台灣在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯電 群益 台股

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