台股狂飆手癢想進場！他問「7萬元該買哪檔」 網一面倒推0050

台股近期頻創新高，不少投資新手也開始出現FOMO（害怕錯過行情）情緒。一名網友在Dcard發文表示，看到台股一直漲，「手特別癢想下單」，手上目前考慮00830、0050、聯發科、00981A與006208等標的，近期有7萬元資金想投入，但又擔心現在是否已經太高，因此詢問「該繼續投入嗎？還是等跌再進場？」貼文曝光後，引發大量網友分享自己的投資看法。

原PO表示，目前手中有約7萬元閒錢，正在考慮ETF與個股之間該如何配置，尤其近期台股漲勢驚人，讓他猶豫到底該直接進場，還是等拉回再買。由於提到的標的包含0050、006208等大型ETF，以及近期最熱門的聯發科，也讓留言區迅速變成「台股還能不能追」的大型討論串。

在眾多留言中，0050成為最多人推薦的選項。許多網友認為，若資金只有7萬元，「與其煩惱選股，不如直接丟0050」，有人指出0050近期雖然已接近百元，但長期來看仍具代表性，「閒錢就0050」、「這禮拜沒意外會破100」。也有網友推薦006208、0050正2等產品，認為現在市場仍偏多，只要能承受波動，其實不用太擔心短線價格。

另一派人則把焦點放在聯發科與AI題材。有網友笑稱「一起當發哥的燃料」，也有人認為聯發科短線漲太兇，「等跌再買比較安全」。不過，也有不少人仍對AI概念股相當樂觀，甚至推薦直接買台積電零股、正二ETF，認為這波行情還沒結束，「昨天進場今天就賺錢了」。

除了積極派之外，也有不少保守聲音。部分網友提醒原PO應保留現金，「有多餘現金，遇到大跌才不會恐慌」，認為現在市場情緒已偏過熱，不宜一次All in。有人建議，若真的想進場，可以分批布局，而不是一次把資金全部投入，「等跌再加碼比較舒服」。

留言區中也可看出台股近期全民投資氛圍。有人推薦Intel、有人喊00981A，甚至有人敲碗未來新ETF「403A」，討論相當熱烈。此外，也有網友直言，現在不少投資人其實已經不是在研究基本面，而是單純跟著市場情緒走，「現在好像隨便買都會漲」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。