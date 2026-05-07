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安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將問世。安聯投信／提供
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將問世。安聯投信／提供

在生成式 AI 持續推動全球科技產業升級之際，安聯投信積極布局美國科技市場，透過「高端半導體、領先 AI 商機、轉機題材」三大投資主軸，打造兼顧結構性成長與彈性配置的投資組合，協助投資人掌握 AI 長線發展所帶來的多元機會。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）的問世，其背後隱含諸多意義：此為安聯投信跨足參與主動式ETF的第三發，更是安聯環球投資集團繼前面兩檔以不同策略進軍主動式台股ETF市場之後、首檔瞄準美國科技的主動式ETF策略。

同時也意味著安聯投信繼續擔綱安聯環球投資集團主動式ETF策略的先鋒部隊，為希望參與 AI 長期趨勢、跳脫權重框架，同時降低單一權值股集中風險的投資人，提供一項兼具主動彈性與成長潛力的全新投資選擇。

科技題材部分，安聯投信投資長張惟閔表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

三大投資主軸方面，第一、聚焦高端半導體：緊跟AI結構成長主流。洪華珍表示，聚焦AI算力與先進製程等不可或缺的核心基礎。布局標的瞄準全球 AI 算力與 GPU 霸主、全球先進晶圓代工龍頭、EUV 微影設備關鍵供應商等，以及記憶體與晶圓製程設備領域的領導廠商。此一主軸緊扣 AI 基礎建設需求，隨著算力投資持續擴大，長期成長趨勢明確。

第二、瞄準領先AI商機：卡位下一波AI行情。洪華珍表示，在領先AI商機投資主軸部分，鎖定雲端平台與高速通訊等成長動能。在AI資料中心快速擴建、網路速度由800G升級至1.6T的趨勢下，高速、低延遲傳輸技術已成為不可或缺的關鍵環節，也為相關產業帶來新一波投資機會。

第三、布局轉機題材：掌握評價修復與獲利轉折。洪華珍表示，布局轉機型科技題材，聚焦AI導入後，獲利模式與成長曲線可能重新加速的企業。理由是這類公司並非純粹硬體供應商，而是具備生態系或平台優勢的科技巨擘，在AI賦能下，有機會帶動營運效率提升與評價重估，成為尋求股價機會的重要布局方向。

安聯美國科技領航主動式ETF募集期間為2026年5月22日至5月27日，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

安聯00402A三大投資主軸。資料來源／安聯投信
安聯00402A三大投資主軸。資料來源／安聯投信

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 台股 美國

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