台股4萬點零股交易火？3檔主動式ETF 零股人氣王超車00981A

台股攻高觸來到4萬2,000點關卡，法人表示，近期類股表現輪動快，也反應在ETF的表現上，主動式ETF、高股息ETF、市值型ETF、產業型ETF，天天由不同標的引領行情，今年ETF交易人氣在主動式台股ETF，觀察自台股4月27日首次觸及4萬點以來，整體主動式台股ETF零股日均總成交股數持續成長，人氣攀升前四名依序為：主動第一金台股優（00994A）、主動復華未來50（00991A）、主動中信台灣卓越（00995A），及主動統一台股增長（00981A）等，這四檔主動式台股ETF今年以來股價漲幅皆達70%以上。

CMoney統計資料顯示，台股近一個月主動式台股ETF盤中零股日均總成交股數近709萬股，而自4月27日台股首次出現4萬點價位後，盤中零股日均總成交股數上揚至861萬股，成長21.47%，其中，對於不同標的的零股交易呈現兩極化，14檔主動式台股ETF共有9檔呈現日均交易股數上揚，但有5檔則見負成長。

投資人在台股上升至4萬點以來，零股交易熱度持續盤升，盤中零股交易最大人氣貢獻來自00981A主動統一台股增長，近期日均總交易股數達564萬股最多，進一步觀察人氣攀升成長率，以00994A主動第一金台股優股數交易成長62.3%最高。

主動第一金台股優經理人張正中指出，台股突破4萬點後，各類股呈現快速輪動方式推升台股上揚，整體而言，對於台股後市表現具備良性、健康格局，基本面加上資金行情雙雙驅動台股表現，5月份進入除息旺季，對於股息標的也將大來一定的買盤支撐，不過，張正中除續看好AI成熟製程、被動元件等產業的成長表現，受惠下世代新製造、新技術持續推進，台股成長動能來自科技產業成長甦，張正中提醒投資人，現階段對於股市長線不預設高點、但短線要控制風險，股價震盪加大，可以採取零股交易、定期定額等方式，台股宜長期投資勝率才會拉高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。