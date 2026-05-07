美股勁揚 海外 ETF 人氣跟進旺

費城半導體指數6日創高，激勵台股7日續強，收在41,933點新高，海外股票型ETF也搭上熱度，受到投資人青睞。根據統計，今年股價漲幅居主動式ETF之冠的主動統一全球創新（00988A），總受益人數超過11萬人，今年以來增加逾6.6萬人。

根據CMoney統計，受益人數居市場前五名的海外股票型ETF為復華富時不動產、國泰費城半導體、主動統一全球創新、元大S&P500、中信中國高股息，總受益人數分別約為14萬、13萬、11萬、9.9萬、9.1萬，五大人氣海外股票ETF總受益人數約57.8萬人。

其中主動統一全球創新是五大人氣海外股票ETF中，唯一一檔主動式ETF。主動統一全球創新今年以來漲幅更超過86.8%，居所有主動式ETF之冠，近一周、近一月、近三月績效也是同類型ETF第一名，表現亮眼。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷表示，市場普遍認為美伊戰事局對股市的影響有望鈍化，焦點將回歸基本面。其中AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，不僅在景氣擴張期具備成長動能，也將在不同的市場情境下輪流發揮支撐、達到抗震韌性效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。