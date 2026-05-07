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0050賺40％該落袋為安？台股衝4萬2「懼高症」…周冠男曝：今天高點是未來低點

聯合新聞網／ 綜合報導
台股站上42000點引發0050新手投資人恐高情緒，專家周冠男提醒「今天的高點就是未來的低點」，與其盲目預測高低點，不如透過定期定額參與長線成長。記者許正宏／攝影
台股站上42000點引發0050新手投資人恐高情緒，專家周冠男提醒「今天的高點就是未來的低點」，與其盲目預測高低點，不如透過定期定額參與長線成長。記者許正宏／攝影

台股漲勢勢如破竹，強勢攻上42000點大關，市值型ETF龍頭元大台灣50（0050）股價同步刷新紀錄。面對指數居高不下，不少新手投資人陷入「怕高」與「入袋為安」的掙扎，但網路論壇討論區卻出現一面倒的聲音，呼籲投資人與其盲目預測高低點，不如堅守長期持有的原則。

近日一名新手在Dcard股票板發文請益，提到自2025年底布局0050至今，帳面報酬率已逼近40%，但因家中長輩叮嚀「不要太貪心」而產生動搖，一方面想落袋為安，一方面又深怕賣早了錯失後續漲幅。

該文隨即引發熱烈討論，多數網友強烈建議「抱緊」、「讓獲利奔跑」，並指出買進市值型ETF的初衷本就是為了長期投資。更有激進網友留言表示「怕什麼，都買正二兩倍買滿了，坐等六萬點」，展現對台股後市的高度信心。

據法人觀點，作為台灣首檔市值型ETF，0050的指數邏輯緊貼台灣產業發展，自成立以來累積報酬率已超過2000%。這不僅證明了台灣核心企業的長期成長力道，也體現市值型ETF分散個股風險、穩健放大資產的優勢。對於無暇鑽研個股的忙碌族群而言，0050仍是追求長線報酬的首選標的。

數據顯示，0050最新受益人數已衝破270萬大關創下新高；即便4月以來台股持續創高，市場出現恐高情緒，但0050投資人數不減反增，反映出多數投資人仍認同透過0050參與台股長線成長的策略。

針對台股創高現象，長期倡導被動指數投資的政大財金教授周冠男直言，散戶最大的困境在於「高不敢買，低也不敢買」，最終只能在場外觀望。

他強調，站在長線視角「今天的高點就是未來的低點」，建議投資人應摒棄預測心理，以定期定額、逢低加碼的策略持續留在市場。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 台股 大盤

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