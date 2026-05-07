00878、00929、0056…都壞掉了！存股哥：股價一直破紀錄

＊原文發文時間為5月6日

從2024下半年降息潮到去年整年的平盤，高股息經過了約一年半的低潮期，但我還是持續分享長期持有、股息再投入、穩定開槓桿的理念，如果你在過去一年半買了一大堆價格被低估的小麥，那你現在穀倉裡滿滿都是價格破紀錄的小麥。

你參與到這場盛宴了嗎？受惠於半導體相關產業需求，台積電、聯發科、日月光、聯電等重磅權值股持續大漲，不用說市值型了，連帶許多高股息、主體型都一起起飛，股價持續破紀錄之外，配息部分我也看好第三季可以持續升息。

最近手上的高股息漲到都不像高股息了，國泰永續高股息（00878）不久前才寫文破24.72的歷史高價，結果今天到27.33了，元大高股息（0056）這個老牌高股息始祖也破2年前史高今天收43.86，然後前2年被當垃圾丟的復華台灣科技優息（00929）是每天都在破紀錄。

個人總值也在今天突破1400萬，看了一下之前的紀錄，2025/12/31封關時總值是1083萬，5個多月增加317萬，同時股息現金流也提升不少，這個增幅對我個人來說已相當滿足，還是繼續照自己的節奏把股息再投入，讓資產持續滾出更多的資產。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。