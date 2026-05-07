009815、00757大V轉...AI泡沫又被打臉？稀飯：龍頭若續強、反攻還沒完

3月才被中東衝突、關稅雜訊嚇到的投資人，到了4月，大概都收到一份「反轉劇本」美股科技龍頭的財報，幾乎全面優於預期。

先看蘋果。4月底公布的財報，營收來到1,112億美元、年增17%，創下三月季度歷史新高；EPS2.01美元、年增22%。

Tim Cook也提到，全球各區都呈現雙位數成長，iPhone 17系列需求強勁，服務業務再創新高。財報公布後，5/1股價上漲3.28%。

再來是谷歌（Alphabet）。Q1 2026營收達1,099億美元、年增約22%，GAAP EPS 5.11美元，遠超市場預估。

搜尋業務創新高、Google Cloud年增63%並突破200億美元，Gemini也交出亮眼成績。AI不再只是題材，而是已經開始貢獻實質營收。

不只這兩家，4月以來七巨頭股價全面反攻，從輝達、微軟、Meta到亞馬遜，幾乎都從3月低點收復失土。

當市場恐慌時，資金先殺權值股造成超跌；但當情緒回穩、財報證明基本面無虞，資金就會優先回流到最確定能賺錢的公司。

自3/30低點反彈以來，MAG7（彭博科技七巨頭指數）上漲21.3%，不只跑贏那斯達克100的20.72%，更大幅領先標普500的13.97%。在4/17當天，七巨頭領先幅度一度擴大至3%以上，成長力道直接拉開差距。

也因此，台灣主打七巨頭的ETF大華美國MAG7+（009815）和統一FANG+（00757），4月以來都繳出近2成的反彈表現。

尤其009815搭上1月剛掛牌的「新車效應」，3月定期定額戶數成長率衝到292.94%，直接拿下上櫃ETF成長榜第一。（上櫃定期定額前20名中，有15檔都是債券型ETF，而009815是少數入榜的股票型ETF之一）

所以如果你看到台股漲，就認爲美股一定會跟，或反過來看美股強就預期台股一定上，這其實很容易誤判，比較合理的方式，是把美股ETF當成分散風險的配置，而不是台股的延伸。

那009815跟00757怎麼選？這也是之前很多人問我的，主要差在三件事：

成分股數量：009815有30檔，除了七巨頭，還納入博通、台積電、艾司摩爾、AMD、美光等AI供應鏈；00757則是10檔核心科技巨頭。 權重設計：009815採「七巨頭約70%+其他30%」，偏向強者集中；00757則是10檔平均配置，每檔約10%，走均衡路線。 投資特色：009815納入ADR，包含台積電與艾司摩爾，是目前台灣持有台積電權重最高的美股ETF；00757則以純美國科技巨頭為主，組合更單純。

簡單說，如果你想一次打包七巨頭、AI供應鏈，009815會更貼近這個邏輯；如果你偏好簡單、平均分散的科技組合，00757會更直觀。

回到這波行情，4月其實只是財報季的開端，接下來輝達還沒登場。如果龍頭持續繳出好成績，這波反攻，很可能還沒走完。

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