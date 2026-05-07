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ETF加掛「配息」與「不配息」級別 證交所董座：三個月內提研議

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
證交所董事長林修銘指出，既有ETF若新增「不配息級別」，法規上是否視同「新發行ETF」也在考量中。但他強調，會在三個月內提出研議方向。圖／證交所提供
證交所董事長林修銘指出，既有ETF若新增「不配息級別」，法規上是否視同「新發行ETF」也在考量中。但他強調，會在三個月內提出研議方向。圖／證交所提供

台股熱絡，ETF（指數型股票基金）是否可加掛「配息」與「不配息」級別，市場關注，立法院財政委員會今（7）日也針對相關進度質詢。證期局長高晶萍表示，將與投信投顧公會等單位進一步討論。對此，證交所董事長林修銘指出，既有ETF若新增「不配息級別」，法規上是否視同「新發行ETF」也在考量中。但他強調，會在三個月內提出研議方向。

據悉，各大投信意見不一，也導致公會方案難產。

市場人士分析，若未來開放現有ETF同步掛上配息與不配息級別，有望吸引更多投資人進場，整體ETF市場規模有機會再成長。然而，該人士解釋，從業者的角度來看，若新增不配息級別，不視為新發行，那現有ETF的主要發行單位，等同可以快速增加發行量，反之市場上的後進者，恐怕更難追上。「大者恆大」的現象難以轉變。

其次，「單一成分股權重超過三成」限制是否需要排除適用。因為歷史因素影響，台積電在0050中的權重大約六成，相較其他ETF則受到三成限制，若開放加掛不配息級別，0050是否會有不公平的競爭優勢，也是重點討論內容。

林修銘表示，目前各家投信業者立場不一，會先請投信投顧公會整合會員意見、尋求市場共識。高晶萍則說，金管會角度認為現有ETF加掛配息或不配息級別「其實都可以」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 證交所 台股

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