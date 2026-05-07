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安聯00402A「3Q+策略」卡位強中強 一線科技投研團隊領軍

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能。安聯投信／提供
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能。安聯投信／提供

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）看好美國科技產業在人工智慧（AI）、半導體等創新技術的長期成長動能，以安聯研發獨特的3Q+策略，聚焦美國科技領航產業，包括受惠全球AI算力需求大躍進等具結構式成長主流的高端半導體及相關供應鏈、擴大AI應用等領先AI商機，以及消費電子與資安等轉機題材，提前布局美國科技巨頭之外更多的潛在強勢股，掌握更多軟硬機會。

在安聯00402A投資團隊實力，也頗具亮點。安聯投信投資長張惟閔表示，安聯00402A海外投資顧問、安聯全球高成長科技基金拿下第29屆傑出金鑽獎海外股票型基金大獎，台灣團隊包括安聯台灣科技基金和安聯台灣大壩基金也分別摘下國內股票基金－科技類及一般類股獎項，再次驗證安聯海外與台灣團隊穩健且具前瞻性的投資實力。

安聯00402A設置海外投資顧問，主要目的是要結合安聯環球投資集團高成長科技策略團隊對全球及美國科技產業研究的深度與即時性，結合台灣投資團隊在半導體及科技產業供應鏈的在地研究，從全球投資視野的角度，產業上下游交叉比對，選出最具投資潛力的高成長科技股。

張惟閔表示，台灣投資團隊與海外投資團隊都有固定產業研究會議，透過這樣跨區域，供應鏈上下游產業及基本面討論，加強彼此團隊的選股深度及信心度，將研究綜效發揮到極致。

展望後市，00402A安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著 AI 與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

安聯美國科技領航主動式ETF募集期間為2026年5月22日至5月27日，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 強勢股 安聯台灣科技基金

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