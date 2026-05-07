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台股高點新解法 主動選股抓住下一波成長動能

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

隨著台股資金動能持續升溫，在AI產業長線成長趨勢帶動下，市場對於投資布局時點的關注明顯升高。從歷史經驗觀察，5月往往是中長期布局台股的重要時間窗口之一。隨著企業財報與營運展望逐步明朗，市場不確定性降低，加上第二季資金重新配置，有利股市延續多頭格局，投資人可留意相關進場契機。

根據統計，近十年若於5月底進場布局台股，不論短期或中長期表現皆呈現成長趨勢，其中持有一年、兩年及三年的平均報酬率分別達12%、25.1%與35.9%，顯示透過適當時點進場並長期持有，將有助提升投資效能。

主動富邦台灣龍耀00405A擬任經理人高晧欣分析，5月具備布局價值，主要來自資金面與產業節奏的雙重支撐。一方面，企業財報公布後基本面趨於清晰，有助市場回歸理性評價；另一方面，產業逐步進入新一輪成長循環，資金輪動加速，推動市場尋找具備成長潛力的新主流族群。

在產業面上，隨著AI應用持續擴展，半導體、高效能運算及相關供應鏈仍為市場核心主軸。台灣在全球科技產業鏈中具備關鍵地位，從IC設計、先進製程到關鍵零組件皆扮演重要角色，企業營運動能持續增強，成為支撐台股中長期成長的重要基石。

台股再創新高之際，市場情緒轉趨樂觀，但對於尚未進場、擔心軋空手的投資人而言，與其追逐短線高點，不如採取更具紀律的投資方式。透過分批布局或定期定額策略，可有效分散進場時點風險；同時聚焦具長期成長動能的產業主軸，如AI供應鏈、高效能運算與半導體族群，在基本面支撐下較具續航力。

此外，透過主動式ETF如富邦台灣龍耀主動式 ETF（00405A），由專業投研團隊依據市場變化靈活調整持股，不僅能掌握產業輪動機會，也有助降低個股選擇難度。在多頭趨勢延續下，兼顧風險控管與成長布局，成為投資人參與行情的重要策略。

高晧欣進一步指出，面對台股高檔震盪格局，將透過「SBM選股術」主動出擊，聚焦Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，打造具競爭力的投資組合。首先，「高稀缺」鎖定供需結構緊張、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群，可望受惠價格上行與景氣回升；其次，「高壁壘」著重企業在產業鏈中的不可取代性，布局先進製程與IC設計等高技術門檻領域，以強化獲利穩定度與毛利優勢；最後，「高成長」則聚焦AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握未來營收與獲利擴張機會。

整體而言，在資金面充沛與產業趨勢明確支撐下，台股仍具備長線成長潛力。隨著5月布局時點到來，投資人可依自身風險承受度，透過主動式ETF工具靈活參與市場，把握台股創高背後的結構性機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

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