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台股創高！超FOMO…賣0050換正二兼顧獲利與防禦？恐慌出場將錯失雙重上漲報酬

聯合新聞網／ 股手
面對台股高點的FOMO心態，想賣0050轉進0050正二兼顧防禦，警告若無下跌抱緊的強大心理素質，恐因恐慌殺低而錯失長線上漲報酬。中央社
面對台股高點的FOMO心態，想賣0050轉進0050正二兼顧防禦，警告若無下跌抱緊的強大心理素質，恐因恐慌殺低而錯失長線上漲報酬。中央社

高點FOMO心態作祟：想用0050換0050正二？

台股站上高點後，看著大盤不斷創新高，許多投資人內心的FOMO心態開始作祟，害怕錯過這波行情，又擔心滿手部位遇到回檔...

於是開始思考將手中抱得好好的元大台灣50（0050）部分出清，轉而擁抱具備兩倍槓桿的0050正二（00631L），藉此兼顧獲利與防禦，卻往往忽略了這背後隱藏的極大心理門檻。

兼顧獲利與防禦？解析槓桿配置的核心邏輯

這套策略的核心邏輯，是將原本持有0050的資金撥出一半買進0050正二，另一半則保留為現金。

舉例來說，若你手上有1000萬元的0050，將其出清後改用500萬元買入0050正二，並將剩下的500萬元當作防禦現金

如此一來，在多頭市場中，你依然能享受等同於1000萬元曝險的獲利，手邊還多出了一半的流動資金。

兩倍槓桿的雙面刃：帳面瞬間蒸發的殘酷考驗

看似聰明且極具資金效率的操作，其實需要極強的心理素質來支撐。

這裡必須善意提醒，槓桿型ETF確實是放大曝險效率的工具，但遇到市場回檔時，跌幅也是成倍放大。

當遭遇總體經濟利空或股災時，0050正二的帳面虧損速度會極度考驗人性。

以剛才1000萬元的曝險部位為例，如果大盤回檔10%，0050正二的帳面瞬間就會蒸發20%。

投資最昂貴的錯誤：恐慌殺低卻錯失強勢反彈

許多因為FOMO焦慮而轉換部位的投資人，在這時候往往會承受不住龐大的心理壓力，在恐慌中選擇將部位出清。

一旦你因為恐懼而提早停損或獲利了結，不僅等於直接實現了帳面虧損，更致命的是，你會完全錯失隨後市場急拉的「強勢反彈報酬」，甚至連帶錯失了未來長線的「波段上漲報酬」

其實並非不能換成0050正二，但轉換的意義建立在「你能如同持有0050一般，在下跌時依然抱緊不出場」；若因為心理素質不足而導致頻繁進出與摩擦耗損，最終結算下來的長期總報酬，往往會遠遠落後於當初乖乖抱著0050不放的紀律化績效

拒絕焦慮回歸初心：持續買進才是終極致勝武器

市值型ETF的核心本來就是讓投資人透過追蹤大盤，享受長期經濟成長的紅利，最重要的致勝關鍵始終是克服心魔、留在市場並持續買進。

想要轉換成0050正二兼顧現金防禦絕對可行，但前提是你必須做好與存0050完全相同的長線策略。

如果自認無法承受資產瞬間劇烈震盪的煎熬，最直接且穩健的做法就是回歸初心，專注於本業並持續累積0050部位。

別讓一時的FOMO焦慮感驅使你做出超過自身風險承受度的槓桿決策，維持純粹的指數化投資紀律，賺取該賺的長期上漲報酬，才是累積資產最安心且最全面的致勝之道。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 ETF 槓桿 FOMO

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