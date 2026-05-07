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00981A遭外資倒貨20萬張…因此跌嗎？陳重銘破解迷思：只跟淨值有關

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
針對外資賣超20萬張00981A是否影響股價，陳重銘破除迷思表示ETF股價只看淨值不看籌碼，且相較其2700億的龐大規模此賣壓影響微乎其微。記者曾吉松／攝影
針對外資賣超20萬張00981A是否影響股價，陳重銘破除迷思表示ETF股價只看淨值不看籌碼，且相較其2700億的龐大規模此賣壓影響微乎其微。記者曾吉松／攝影

主動統一台股增長（00981A）外資兩天賣超的20萬張，對股價會有影響嗎？昨晚直播粉絲問到這個問題。

首先請你記得，ETF的股價只跟淨值有關，淨值只跟成分股的股價有關，所以ETF的股價跟買賣超是無關的。

除非，買賣超的規模會大到影響成份股的股價。

實際的情況很複雜，所以簡化來說，當外資大幅賣超時，這些股票如果沒有被投資人吸收，就會被造市商吸收，最後還是要回到投信身上。

投信就要花錢買回這些股票，但是錢從哪裡來？目前00981A帳面上有152億現金，如果不夠用就只好賣掉成份股。要是賣出的數量很大，當然會影響成份股的股價，最後就是影響00981A的淨值（股價）。

我剛剛上網查了一下，00981A的規模已經達到驚人的2700億元，在外流通的股票高達921萬張！外資賣超的20萬張，相比起來只是小蛋糕一塊，影響不到股價的

請你再記住一次，ETF的股價只跟淨值有關，而且ETF的規模不固定，00981A一年間從幾十億成長到2700億，所以ETF也不能夠看籌碼。

白話文來說，ETF不能看買賣超跟籌碼，你只要關心淨值即可。

討論更無法影響淨值，講好跟壞話都無法影響ETF的股價，這是常識喔！

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF 外資 淨值

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