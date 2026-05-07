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輾壓0050、00981A也不是對手！「富蘭克林華美高科技基金」今年狂賺逾85%

聯合新聞網／ 綜合報導
受惠台積電創天價帶動台股站穩4萬2大關，面對產業快速輪動行情，法人建議可透過今年績效狂飆逾70%的主動式基金或ETF聰明布局。圖／本報資料照片
受惠台積電創天價帶動台股站穩4萬2大關，面對產業快速輪動行情，法人建議可透過今年績效狂飆逾70%的主動式基金或ETF聰明布局。圖／本報資料照片

台積電（2330）今（7）日開盤勁揚75元、報2,325元再寫天價，帶動台股指數一舉急拉逾990點，盤中最高觸及42,131點，正式站穩4萬2大關創歷史新高。然而，隨著指數屢創新高、產業輪動加速，個股挑選難度與日俱增，投資人如何聰明布局？本文統整熱門主動式基金、主動式ETF及被動式ETF近期績效，一表帶你釐清方向。

台股今日強勢開高，背後有美股撐腰。昨（6）日美伊停火談判傳出積極進展、油價重挫，加上超微（AMD）AI財報大幅超乎預期，帶動那斯達克指數與費城半導體指數分別飆漲逾2%與4%，三大指數聯袂創歷史新高，為台股今日衝關奠定基礎。

回顧近期盤勢，台股雖多次挑戰歷史天花板，但震盪幅度明顯擴大，AI、半導體、電力、重電、散熱等題材輪番上陣，產業輪動速度之快，即便法人也難以全面掌握，個股挑選難度不低，不少投資人透過基金或ETF分散布局。

最新統計，主動式台股基金今年以來表現突出，富蘭克林華美高科技基金以85.26%居首，野村優質基金、富蘭克林華美第一富基金分別繳出81.52%、77.74%，路博邁台灣5G股票基金也達76.59%，顯示主動選股在多頭市場優勢明顯。

主動式ETF方面，統一台股增長ETF（00981A）今年以來報酬率70.35%，近一個月45.68%領跑同類；復華台灣未來50（00991A）以59.52%居次，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為46.59%及44.87%。

被動式ETF方面，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）今年以來報酬率約37.87%至37.89%，適合偏好穩健、追求市場平均報酬的長線投資人定期定額布局。

展望後市，美股AI財報旺季持續發酵，台積電先進製程需求能見度維持高檔，台股多頭格局短期難以逆轉，但指數已處相對高位，震盪整理機率不低。投信法人建議，與其追逐單一熱門個股，不如借助主動式基金或主動式ETF的專業選股能力，因應快速輪動的盤勢；偏好穩健者，則可選擇0050或006208定期定額，以時間換取空間。

近期熱門基金、ETF表現：（單位：％）

分類基金名稱今年以來績效近3個月績效近1個月績效
台股基金富蘭克林華美高科技基金85.2672.2644.21
野村優質證券投資信託基金81.5275.2344.81
富蘭克林華美第一富基金77.7462.4641.46
統一奔騰基金76.7770.6845.23
路博邁台灣 5G 股票基金76.5968.1247.73
安聯台灣科技基金76.5662.7443.85
群益馬拉松基金57.3348.0035.72
主動式ETF主動統一台股增長ETF(00981A)70.3565.5445.68
主動復華台灣未來50(00991A)59.5252.4842.44
主動群益台灣強棒(00982A)46.5948.6537.06
主動野村臺灣優選(00980A)44.8742.4632.56
指數型ETF富邦台50(006208)37.8931.4427.82
元大台灣50 (0050)37.8731.4627.83
凱基台灣TOP 50 ETF (009816)--35.4930.18

資料來源：Lipper（資料日期：截至2026.05.05）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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