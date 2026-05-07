輾壓0050、00981A也不是對手！「富蘭克林華美高科技基金」今年狂賺逾85%
台積電（2330）今（7）日開盤勁揚75元、報2,325元再寫天價，帶動台股指數一舉急拉逾990點，盤中最高觸及42,131點，正式站穩4萬2大關創歷史新高。然而，隨著指數屢創新高、產業輪動加速，個股挑選難度與日俱增，投資人如何聰明布局？本文統整熱門主動式基金、主動式ETF及被動式ETF近期績效，一表帶你釐清方向。
台股今日強勢開高，背後有美股撐腰。昨（6）日美伊停火談判傳出積極進展、油價重挫，加上超微（AMD）AI財報大幅超乎預期，帶動那斯達克指數與費城半導體指數分別飆漲逾2%與4%，三大指數聯袂創歷史新高，為台股今日衝關奠定基礎。
回顧近期盤勢，台股雖多次挑戰歷史天花板，但震盪幅度明顯擴大，AI、半導體、電力、重電、散熱等題材輪番上陣，產業輪動速度之快，即便法人也難以全面掌握，個股挑選難度不低，不少投資人透過基金或ETF分散布局。
最新統計，主動式台股基金今年以來表現突出，富蘭克林華美高科技基金以85.26%居首，野村優質基金、富蘭克林華美第一富基金分別繳出81.52%、77.74%，路博邁台灣5G股票基金也達76.59%，顯示主動選股在多頭市場優勢明顯。
主動式ETF方面，統一台股增長ETF（00981A）今年以來報酬率70.35%，近一個月45.68%領跑同類；復華台灣未來50（00991A）以59.52%居次，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為46.59%及44.87%。
被動式ETF方面，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）今年以來報酬率約37.87%至37.89%，適合偏好穩健、追求市場平均報酬的長線投資人定期定額布局。
展望後市，美股AI財報旺季持續發酵，台積電先進製程需求能見度維持高檔，台股多頭格局短期難以逆轉，但指數已處相對高位，震盪整理機率不低。投信法人建議，與其追逐單一熱門個股，不如借助主動式基金或主動式ETF的專業選股能力，因應快速輪動的盤勢；偏好穩健者，則可選擇0050或006208定期定額，以時間換取空間。
近期熱門基金、ETF表現：（單位：％）
|分類
|基金名稱
|今年以來績效
|近3個月績效
|近1個月績效
|台股基金
|富蘭克林華美高科技基金
|85.26
|72.26
|44.21
|野村優質證券投資信託基金
|81.52
|75.23
|44.81
|富蘭克林華美第一富基金
|77.74
|62.46
|41.46
|統一奔騰基金
|76.77
|70.68
|45.23
|路博邁台灣 5G 股票基金
|76.59
|68.12
|47.73
|安聯台灣科技基金
|76.56
|62.74
|43.85
|群益馬拉松基金
|57.33
|48.00
|35.72
|主動式ETF
|主動統一台股增長ETF(00981A)
|70.35
|65.54
|45.68
|主動復華台灣未來50(00991A)
|59.52
|52.48
|42.44
|主動群益台灣強棒(00982A)
|46.59
|48.65
|37.06
|主動野村臺灣優選(00980A)
|44.87
|42.46
|32.56
|指數型ETF
|富邦台50(006208)
|37.89
|31.44
|27.82
|元大台灣50 (0050)
|37.87
|31.46
|27.83
|凱基台灣TOP 50 ETF (009816)
|--
|35.49
|30.18
資料來源：Lipper（資料日期：截至2026.05.05）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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