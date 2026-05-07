輾壓0050、00981A也不是對手！「富蘭克林華美高科技基金」今年狂賺逾85%

台積電（2330）今（7）日開盤勁揚75元、報2,325元再寫天價，帶動台股指數一舉急拉逾990點，盤中最高觸及42,131點，正式站穩4萬2大關創歷史新高。然而，隨著指數屢創新高、產業輪動加速，個股挑選難度與日俱增，投資人如何聰明布局？本文統整熱門主動式基金、主動式ETF及被動式ETF近期績效，一表帶你釐清方向。

台股今日強勢開高，背後有美股撐腰。昨（6）日美伊停火談判傳出積極進展、油價重挫，加上超微（AMD）AI財報大幅超乎預期，帶動那斯達克指數與費城半導體指數分別飆漲逾2%與4%，三大指數聯袂創歷史新高，為台股今日衝關奠定基礎。

回顧近期盤勢，台股雖多次挑戰歷史天花板，但震盪幅度明顯擴大，AI、半導體、電力、重電、散熱等題材輪番上陣，產業輪動速度之快，即便法人也難以全面掌握，個股挑選難度不低，不少投資人透過基金或ETF分散布局。

最新統計，主動式台股基金今年以來表現突出，富蘭克林華美高科技基金以85.26%居首，野村優質基金、富蘭克林華美第一富基金分別繳出81.52%、77.74%，路博邁台灣5G股票基金也達76.59%，顯示主動選股在多頭市場優勢明顯。

主動式ETF方面，統一台股增長ETF（00981A）今年以來報酬率70.35%，近一個月45.68%領跑同類；復華台灣未來50（00991A）以59.52%居次，群益台灣強棒（00982A）與野村臺灣優選（00980A）則分別為46.59%及44.87%。

被動式ETF方面，元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）今年以來報酬率約37.87%至37.89%，適合偏好穩健、追求市場平均報酬的長線投資人定期定額布局。

展望後市，美股AI財報旺季持續發酵，台積電先進製程需求能見度維持高檔，台股多頭格局短期難以逆轉，但指數已處相對高位，震盪整理機率不低。投信法人建議，與其追逐單一熱門個股，不如借助主動式基金或主動式ETF的專業選股能力，因應快速輪動的盤勢；偏好穩健者，則可選擇0050或006208定期定額，以時間換取空間。

近期熱門基金、ETF表現：（單位：％）

分類 基金名稱 今年以來績效 近3個月績效 近1個月績效 台股基金 富蘭克林華美高科技基金 85.26 72.26 44.21 野村優質證券投資信託基金 81.52 75.23 44.81 富蘭克林華美第一富基金 77.74 62.46 41.46 統一奔騰基金 76.77 70.68 45.23 路博邁台灣 5G 股票基金 76.59 68.12 47.73 安聯台灣科技基金 76.56 62.74 43.85 群益馬拉松基金 57.33 48.00 35.72 主動式ETF 主動統一台股增長ETF(00981A) 70.35 65.54 45.68 主動復華台灣未來50(00991A) 59.52 52.48 42.44 主動群益台灣強棒(00982A) 46.59 48.65 37.06 主動野村臺灣優選(00980A) 44.87 42.46 32.56 指數型ETF 富邦台50(006208) 37.89 31.44 27.82 元大台灣50 (0050) 37.87 31.46 27.83 凱基台灣TOP 50 ETF (009816) -- 35.49 30.18

資料來源： Lipper （資料日期：截至2026.05.05）

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