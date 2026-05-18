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00878年化配息破10%亮燈...00934、00961跟上！柴鼠：主動型搶市、高股息該表態
＊原文時間5月4日。
「股票型ETF五月配息結果」國泰永續高股息（00878）配0.66元破10%！
季配B組第一種子00878，配息從上一季0.42一下子調高到0.66元，以5月4日收盤價26.15元計算暴力年化竟然亮燈了！
這是我們統計配息這麼多年以來，第一次看到00878亮燈，真的是史上空前。
最近這2年先是有市值派降費分割的話題，後面又有主動派快速崛起，後來連主題型ETF配息都在亮燈，高股息整個被邊緣化，00878身為高股息三大掌門人之一，這時候亮燈表態一下也就不難理解了。
中信關鍵半導體（00891）和主動群益台灣強棒（00982A）這一季也同步升息亮燈，00891暴力年甚至高達15%，把最近大漲累積的價差用力配出來。
另外值得注意的是月配組竟然也出現二個燈，包含中信成長高股息（00934）和FT臺灣永續高息（00961）的配息都幾乎翻倍，暴力年化都在12％以上。
◎感謝 柴鼠兄弟 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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