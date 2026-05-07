擊敗99.8％股東！存股哥擁250張00878本季領16.5萬股息、帳面賺135萬

＊原文發文時間為5月5日

今天再買2張國泰永續高股息（00878），總張數提升到250張，這一季就確定用250張參與除息，目前均價21.16，帳面報酬約135萬（25.61%）本季00878領息$165,000，過去存股五年多加本季總股息$883,430。

看了一下00878股東張數分級級距，股東總人數約154萬，至少有250張以上的不到4,000人，我大概是PR99.8左右，也算是完成了一個人生成就了，但我肯定是會繼續增加張數的，300張我相信只是時間問題而已。

因為00878跟復華台灣科技優息（00929）都已公告本季（月）配息，那今年第二季領息金額也出來了，2026第二季股息總額為$284,370，各標的股息金額列在文章後段，往後每季保底至少25萬股息、年股息百萬問題應該不大。

台股最近一直漲，總值提升之外維持率也回補不少，算了一下如果我把股票全部押進去維持率已經可以拉到302%，現在就等券商放寬額度準備再衝一波，不過我不會借太滿啦，控制好維持率跟負債比才是致勝之道。

00878：$165,000

00919：$44,920

00713：$7,800

0056：$50,000

00929：$16,650 $284,370

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