快訊

iPhone 18 Pro系列曝3大新設計！動態島縮小、「櫻桃紅」新色讓人想買

5月4G、5G便宜資費懶人包／5G 399元比4G便宜 新方案「每月加100」上網升級

爆漢他病毒郵輪已有23人返國 西班牙乘客稱其中含台灣人

聽新聞
0:00 / 0:00

擊敗99.8％股東！存股哥擁250張00878本季領16.5萬股息、帳面賺135萬

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥累積250張00878躋身PR99.8大戶，第二季5檔ETF總股息狂領逾28萬，宣告年領百萬目標輕鬆達陣。記者陳正興／攝影
存股哥累積250張00878躋身PR99.8大戶，第二季5檔ETF總股息狂領逾28萬，宣告年領百萬目標輕鬆達陣。記者陳正興／攝影

＊原文發文時間為5月5日

今天再買2張國泰永續高股息（00878），總張數提升到250張，這一季就確定用250張參與除息，目前均價21.16，帳面報酬約135萬（25.61%）本季00878領息$165,000，過去存股五年多加本季總股息$883,430。

看了一下00878股東張數分級級距，股東總人數約154萬，至少有250張以上的不到4,000人，我大概是PR99.8左右，也算是完成了一個人生成就了，但我肯定是會繼續增加張數的，300張我相信只是時間問題而已。

因為00878跟復華台灣科技優息（00929）都已公告本季（月）配息，那今年第二季領息金額也出來了，2026第二季股息總額為$284,370，各標的股息金額列在文章後段，往後每季保底至少25萬股息、年股息百萬問題應該不大。

台股最近一直漲，總值提升之外維持率也回補不少，算了一下如果我把股票全部押進去維持率已經可以拉到302%，現在就等券商放寬額度準備再衝一波，不過我不會借太滿啦，控制好維持率跟負債比才是致勝之道。

00878：$165,000
00919：$44,920
00713：$7,800
0056：$50,000
00929：$16,650

$284,370

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00929復華台灣科技優息ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息

相關新聞

00981A遭外資倒貨20萬張…因此跌嗎？陳重銘破解迷思：只跟淨值有關

00981A遭外資賣超20萬張，對股價影響有限。專家陳重銘指出，ETF股價僅與淨值相關，淨值取決於成分股表現，買賣超不會直接影響價格。00981A資產規模達2700億元，外資賣超數量相對較小。

輾壓0050、00981A也不是對手！「富蘭克林華美高科技基金」今年狂賺逾85%

富蘭克林華美高科技基金今年表現卓越，回報率達85.26%，領跑主動式基金市場。台股指數因台積電強勁表現而創歷史新高，投資者熱衷透過基金與ETF進行分散投資，面對市場震盪可選擇專業選股的主動式產品。

台積電（2330）績效必勝0050？哆啦王數據揭0050反超真相：49檔拖油瓶迷思

根據「哆啦王」的數據分析，元大台灣50（0050）在短期內總報酬率達47.99%，略勝台積電（2330）的45.63%。這顯示出0050中其他成分股的優異表現，打破了「49檔拖油瓶」的傳言。投資人應保

1個月賺贏過去2年！00929單月狂飆32％…股添樂：還沒賣的一定要抱牢

復華台灣科技優息（00929）在短短一個月內漲幅達32%，超越過去兩年僅2%的表現。成分股如聯電及聯發科大幅上漲，推動此ETF成為高股息ETF中的明星。尚未出售的投資者應繼續持有。

ETF再包ETF成「俄羅斯套娃」？網傻眼：管理費要被扒幾層皮

瀚亞投信推出「純ETF組合基金」，主打以ETF再配置ETF的投資策略，引發PTT股板熱烈討論。不少網友第一次看到「ETF的ETF」概念後直呼「套娃來了」、「ETF包ETF太神啦」，也有人質疑這類商品是

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。