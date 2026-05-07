累積報酬率飆破119％！大華銀投信00918勇奪台灣最佳股息ETF大獎

國際重量級財經雜誌「亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management)」近日盛大舉辦2026年Best of the Best Awards 2026頒獎典禮，大華銀投信所發行的大華優利高填息30（00918）榮獲2026 台灣最佳股息ETF (Best Dividend ETF)大獎，感謝國際專業機構肯定，大華銀投信總經理王政修特別親自出席領獎。

大華銀投信總經理王政修表示：「大華銀投信身為首家在台灣發行ETF的外商投信，始終秉持深耕台灣、連結全球的承諾。此次能夠贏得在全球資產管理領域深獲信賴、具高度指標性的AAM大獎肯定，大華銀投信備感榮耀，未來也將持續致力推出符合在地投資人需求的理財商品。」

00918今年榮獲「亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )2026 台灣最佳股息ETF (Best Dividend ETF)的肯定。

此獎項旨在表彰「股息投資策略表現最具成效」的 ETF。評選標準包括ETF 股息策略、中長期含息報酬率表現、風險調整後績效、紀律化投資流程與市場代表性等。

00918透過優利股息及高填息策略，在收益與長期成長之間取得良好的配置平衡，在眾多高股息ETF產品中脫穎而出，獲得國際專業評審肯定。

根據Lipper數據，00918成立以來至4月底，累積報酬率已翻倍，在台股高股息ETF中表現相對亮眼。

就00918歷史填息紀錄觀察，過去12次除息後有9次在下次除息前完成填息，填息成功比例達到75%，更證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子中達成的領息真實力。

期間 三個月 六個月 一年 二年 三年 成立至今 累積報酬率 4.5% 6.56% 23.83% 24.3% 94.14% 119.25%

資料來源：大華銀投信、Lipper，新臺幣計價。統計截至2026/04/30

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。