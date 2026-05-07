00999A不只高息還想賺價差！小童遲疑「勝率難料」：領息還是追求安穩比較好

＊原影音日期4月3日。

台股大盤與AI成長股近年漲勢凌厲，然而多數傳統被動式高股息ETF卻因成分股篩選機制相對保守，面臨「大盤大漲、高息原地踏步」的選股痛點。

面對市場高檔震盪，野村投信預計於4月13日至4月16日募集發行「野村台灣策略高息主動式ETF（00999A）」，主打以10元親民發行價與季配息機制切入市場。

財經YouTuber小童對此進行深度拆解，直言該檔主動式工具雖然設計極具創新，但投資人仍須冷靜回歸「除息轉換的實質填息機率」與經理人的操作擇時能力，切莫盲目追高。

打破三大痛點：00999A經理費加管理費合計0.735%搶市

小童指出，傳統被動式高股息常面臨「事先卡位難、及時跟上難、高歌離席難」三大硬傷。

00999A的核心特色在於化被動為主動，透過經理人團隊的擇時能力提前布局前景佳、股價強的標的，並在股價修正前早一步避開下跌。

在內扣費用上，00999A的經理費與管理費兩者合計大約是0.735%，雖然高於傳統被動式ETF，但與目前美股、台股市場上多數主動式商品相比，已算相對便宜。

00999A最受矚目的是其「按月份動態調配成分股」的操盤邏輯：

12月至隔年3月（黑馬卡位期）：大數據預測潛在的高息公司，在股利宣告日之前、股價尚未領先發動時提前卡位，搶佔超額報酬。 3月至4月（精準校正期）：根據各公司正式宣告的股利進行校正。若宣告優於預期則「馬上加碼」；若低於預期、面臨失望賣壓則「立刻調節」，徹底落實汰弱留強。 5月至9月（資金極大化期）：進入台股除權息旺季，經理人將拉高高息權重，策略性參與5、6月除息後，再將同一套資金頻繁滾入7、8、9月的除息行情，力求資金周轉效率極大化。

數據揭密輪動盲點：個股除息2個月後還原報酬挑戰4%

然而，針對5月起高頻率跨公司「除息轉換」的策略，小童提醒存股族：「若是沒有填息，哪來的實質獲利？」

要是除息後股價不幸不漲反跌，投資人不僅會陷入「左手換右手」的窘境，還得白白承擔手續費、稅負等摩擦成本以及實質的價差損失。

為了驗證該策略的勝率，小童彙整歷史歷史數據進行壓力測試。

單看加權指數在5至9月的平均表現，上漲機率僅在50%附近徘徊，且6、9、10月的平均跌幅普遍大於5、7、8月的平均漲幅，顯示頻繁大盤輪動效益有限。

不過，若將焦點轉移至「個股除息後表現」，大數據則顯示出超額空間：個股除息後1個月的平均上漲機率約58%，還原報酬約2%；而拉長持有至2個月時，受惠於股民領息後資金重新再投入的遞延效應，加上第四季企業開始展望隔年成長，個股上漲機率大幅攀升至6成以上，平均還原報酬更可挑戰4%。

巨頭成分股穩中求勝，小童建議：領息應求穩、進攻交給純價差工具

檢視00999A的預估持股名單，主要鎖定台積電、台達電等追求穩健成長的大型權值股，以及長榮、陽明等力拼景氣循環的產業巨頭。

小童認為，大市值企業在實務上的填息機率確實顯著優於中小型股，這讓除息轉換策略在初步評估上確實有機率取得超額報酬。

此外，該檔經理人過去操盤主動式ETF 野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）時，績效亦有小贏元大台灣50（0050）的實戰紀錄，操作水準在一定範疇之上。

不過，小童總結，雖然00999A的「除息輪動」心意有到且極具創新，但除息轉換背後的實質勝率與賠率，並不如文宣預期得那般絕對，投資人同時也需承擔經理人個人選股失誤的風險。

小童表示，市場上如主動統一台股增長（00981A）等強勢主動式商品，其長線資本回報肉眼可見強於大盤。

他建議，投資人在面對新工具時應審視自身的核心剛需：既然選擇「領息」工具，配置邏輯理應以追求穩健、安心為主；若要主動進攻、追求資本利得，則不妨直接將資金交給高純度的價差攻擊型商品，才是多空循環中最清晰的配置路徑。

◎感謝 小童 x Happy Trading Life 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。