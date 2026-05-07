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聯發科創高發威！持股高的台股 ETF 績效亮 這檔近一周漲幅12.71%居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
持有聯發科千張以上的14檔台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/5/6
持有聯發科千張以上的14檔台股ETF。資料來源：CMONEY、2026/5/6

台股近日頻創新高，值得注意的是，高價股的聯發科連飆2根後，6日早盤再度漲停，不過尾盤漲幅收斂至8.72%，收在3,430元股價持續創新高，也帶動持有聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼。

觀察87檔台股ETF中，有55檔持有聯發科，以持有張數來看，0050擁有28,534張最多。其他包括群益半導體收益（00927）、元大高股息（0056）等在內共14檔台股ETF都有聯發科千張以上的持有，以近一周漲幅來看，群益半導體收益上漲12.7%漲幅居冠。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創高後呈現高檔震盪機率高，台股ETF波動度相對個股與大盤來的低，不失為投資人現階段介入台股的較佳選擇。

AI科技主題仍是市場焦點，台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注，建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情，掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

00927經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 聯發科 台股

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