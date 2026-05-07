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台積電（2330）績效必勝0050？哆啦王數據揭0050反超真相：49檔拖油瓶迷思

聯合新聞網／ 綜合報導
財經部落客哆啦王攤開去年底至今年5月6日的短期數據指出，0050總報酬率微勝台積電，打破另外49檔成分股是拖油瓶的投資迷思。中央社
財經部落客哆啦王攤開去年底至今年5月6日的短期數據指出，0050總報酬率微勝台積電，打破另外49檔成分股是拖油瓶的投資迷思。中央社

市場常有「買0050不如單押台積電（2330）」、「其餘49檔成分股是拖油瓶」的論點，但財經部落客「哆啦王」以實際數據點破此迷思。

指出，儘管今年台積電表現強勢，但若以短期的特定區間來看，整體績效其實微幅落後給元大台灣50（0050）。

特別強調這份短期數據的統計區間，根據平台顯示，從去年底至今年5月6日期間（2025年12月31日至2026年5月6日），在股息再投入的基準下，0050總報酬率達47.99%，略勝台積電的45.63%。

探究這段期間的反轉原因，台積電在0050中的權重已從最高約64%降至60%出頭，這代表過去常被看衰的其他49檔成分股，在今年這短短幾個月內表現反而相對優異，成功撐起了0050的整體漲幅。

哆啦王也藉此提醒，這僅代表該特定區間的短期表現，市場未來走勢無人能看透；投資人面對那些「鐵口直斷」誰贏誰輸的預測言論，應保持客觀理性，不宜盲目盡信

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2330台積電 0050元大台灣50 ETF 市值型

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