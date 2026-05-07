1個月賺贏過去2年！00929單月狂飆32％…股添樂：還沒賣的一定要抱牢

這個月很多高股息ETF開始瘋起來亂噴，其中最顯眼的，絕對是復華台灣科技優息（00929）。

跟大家分享一個恐怖的數據，這檔ETF 4月以來，只用1個月多的時間，就跑出了「32%」的績效。不要忘記它是一檔高股息ETF啊!

但是在此之前的2年時間裡，它的含息漲幅只有「2%」。

也就是說，只要持有這1個月，勝過過去長抱2年！

但是理想很豐滿，現實很骨感。

實際上是反過來的，很多股民過去2年一路抱緊00929，結果今年才剛看到股價有起色就急著跳車。結果最噴的這個月都不在車上。

00929到底為什麼這個月這麼噴？從成分股表現就不難理解：

第1大成分股聯電近月漲幅57%； 第2大成分股聯發科近月漲幅133%； 其他包含頎邦、台表科、環球晶、家登、欣詮等，漲幅都在50~70%。

去年底，我們曾不斷提到對高股息ETF多點耐心，因為AI遲早會輪動到這批高股息的股票上，其實最近就是漲這件事。加上00929去年底經過「大改」，體質也完全不同了，所以今年表現就成了高股息ETF當中最亮眼的一檔，甚至高的不像高股息ETF了。

這股趨勢會延續到哪時候？

其實我覺得還沒結束，價差空間還是值得期待。如果有價差，那配息也不會太差。所以今年這檔高股息ETF會是配息與價差兼具的豐收年。

還沒賣掉的，一定要抱牢；

已經賣掉的，就別回頭了；

至於你是滿手主動ETF的，

那好吧當我沒說。

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