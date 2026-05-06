持有聯電 ETF 績效亮眼 52檔受惠 00919單日上漲2.9%

台股在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電昨（6）日收在漲停價91.4元，股價寫2000年6月1日收91元的近26年新高，也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

根據統計，87檔台股ETF中，有52檔持有聯電，以持有張數來看，群益台灣精選高息（00919）持有60.5萬張最多，昨天漲幅2.9%，其他包括群益半導體收益、元大高股息等共12檔台股ETF都持有聯電2.5萬張以上。

群益半導體收益ETF暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高股息、又有潛在的價差空間可期的台股高息ETF，為投資組合帶來平衡風險效益。AI強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估2026年台股獲利將成長超過20%。台灣在AI晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，受惠於AI基礎設施建設對儲存晶片等關鍵元件的旺盛需求，不僅華爾街分析師大幅上調半導體企業盈利預測，推升美股表現。台灣AI供應鏈個股也受惠，今年來表現亮眼，讓加權指數同樣漲幅驚人。除了市值型與主題型的ETF外，高股息ETF同樣具投資價值。

群益投信台股ETF研究團隊分析，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，AI科技主題仍是市場焦點。其中不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。