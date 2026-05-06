台股高息 ETF 績效猛 0056、00878、00929等同步攀新高價

台股呈現高檔震盪格局，昨（6）日上漲369點，收41,138點，高股息ETF的主要成分股聯發科、聯電接棒上漲帶動下，包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）內的大型ETF市價都同步刷新新高價。

即將步入除權息旺季，高息股接力演出，根據CMoney統計，在投資策略鎖定高股息的台股ETF中，約六成標的在昨日與大盤齊步創下新高，合計約有445萬投資人受惠。

昨日規模來看，市價創新高的規模前十大高息ETF有元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、群益半導體收益、統一台灣高息動能、主動國泰動能高息、中信成長高股息、主動野村臺灣高息及主動安聯台灣高息。

以規模表現來看，最大的高股息ETF是元大高股息，規模一舉突破6,000億元關卡，攀升至6,163.71億元，再創新高；國泰永續高股息5,215.05億元，也創新高、規模刷新新高的還有群益半導體收益251.53億元、主動國泰動能高息203.43億元、主動野村臺灣高息99.52億元。

另以市價表現來看，漲幅在三成上有群益半導體收益65.34%、復華台灣科技優息38.01%、主動安聯台灣高息36.66%、而4月9日才掛牌的主動國泰動能高息，以發行價計算漲幅也攀升達37.9%。

元大高股息最新一季配息調升至每受益權單位1元，花八個交易日完成填息，隨著2025年台股企業受惠AI熱潮，獲利持續穩定成長，今年台股整體股利預計發放金額突破2.5兆元新高，讓高股息ETF後續配息有更穩定的基礎。截至昨日，帳上含息可分配收益為4.29元，資本利得為14.7元。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢認為，在台積電領軍下，接下來台灣科技大廠從設備、先進製程、封裝測試、AI高階材料如CCL等，甚至資料中心應用所帶起的光通訊等產業都可看到巨大的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。