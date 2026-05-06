快訊

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

減輕家庭育兒負擔 育嬰津貼研擬更貼近薪水

愛爾麗偷拍案風暴 集團總裁常如山、特助、滅證工程師聲押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

台股高息 ETF 績效猛 0056、00878、00929等同步攀新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者林俊良／攝影
台股示意圖。 記者林俊良／攝影

台股呈現高檔震盪格局，昨（6）日上漲369點，收41,138點，高股息ETF的主要成分股聯發科、聯電接棒上漲帶動下，包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）內的大型ETF市價都同步刷新新高價。

即將步入除權息旺季，高息股接力演出，根據CMoney統計，在投資策略鎖定高股息的台股ETF中，約六成標的在昨日與大盤齊步創下新高，合計約有445萬投資人受惠。

昨日規模來看，市價創新高的規模前十大高息ETF有元大高股息、國泰永續高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、群益半導體收益、統一台灣高息動能、主動國泰動能高息、中信成長高股息、主動野村臺灣高息及主動安聯台灣高息。

以規模表現來看，最大的高股息ETF是元大高股息，規模一舉突破6,000億元關卡，攀升至6,163.71億元，再創新高；國泰永續高股息5,215.05億元，也創新高、規模刷新新高的還有群益半導體收益251.53億元、主動國泰動能高息203.43億元、主動野村臺灣高息99.52億元。

另以市價表現來看，漲幅在三成上有群益半導體收益65.34%、復華台灣科技優息38.01%、主動安聯台灣高息36.66%、而4月9日才掛牌的主動國泰動能高息，以發行價計算漲幅也攀升達37.9%。

元大高股息最新一季配息調升至每受益權單位1元，花八個交易日完成填息，隨著2025年台股企業受惠AI熱潮，獲利持續穩定成長，今年台股整體股利預計發放金額突破2.5兆元新高，讓高股息ETF後續配息有更穩定的基礎。截至昨日，帳上含息可分配收益為4.29元，資本利得為14.7元。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢認為，在台積電領軍下，接下來台灣科技大廠從設備、先進製程、封裝測試、AI高階材料如CCL等，甚至資料中心應用所帶起的光通訊等產業都可看到巨大的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 聯電 元大

延伸閱讀

台股4萬點...股息價差雙賺！00961、00878年化配息率雙雙破10%

外資買超669億…買盤青睞高息ETF及聯電、鴻海 但這檔主動ETF竟遭大賣

這主動式 ETF 受益人大增二倍 經理人聚焦台積電概念股

00999A爆紅主動式的高股息ETF？詹璇依曝「3D鎖息策略」：有別於00878、0056、00919

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

台股高息 ETF 績效猛 0056、00878、00929等同步攀新高價

台股呈現高檔震盪格局，昨（6）日上漲369點，收41,138點，高股息ETF的主要成分股聯發科、聯電接棒上漲帶動下，包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（0092

AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

在企業財報佳、油價回落等利多推動下，美股再寫歷史新高，投信發行的美股ETF有18檔於昨（6）日同創收盤價新高。其中，前五強成交熱絡，日均量逾5,000張，產品特色也都緊扣近期熱度高的AI科技、電力等題

台股商品十強月漲四成 00947勁揚55% 聚焦 IC 設計族群

台股在權王台積電及其他AI重量級大廠帶動下，指數從3月底的31,722點飆漲至昨（6）日收盤歷史高點41,138點，大漲逾9,400點，帶動台股ETF漲翻天，其中，近一個月績效前十強的台股ETF皆大漲

安聯 00402A 22日開募

全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大，安聯投信推出第三檔主動式ETF，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實力，聯手幫助投資人以更直接、簡單且跳脫權重框架的方式，前進美股，打造更完

持有聯電 ETF 績效亮眼 52檔受惠 00919單日上漲2.9%

台股在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工廠聯電昨（6）日收在漲停價91.4元，股價寫2000年6月1日收91元的近26年新高，也帶動持有聯電張數高的台股ETF績效表現亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。