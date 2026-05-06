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安聯 00402A 22日開募
全球創新科技浪潮推動下，台美科技產業版圖持續斷壯大，安聯投信推出第三檔主動式ETF，結合集團海外投資團隊，以全球視野與在地投研實力，聯手幫助投資人以更直接、簡單且跳脫權重框架的方式，前進美股，打造更完整的台美科技投資板塊。
美國科技股成為市場成長核心之際，安聯投信正式推出安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），將於5月22日至27日開始募集，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。此外，00402A設置海外投資顧問，以安聯環球投資集團高成長科技策略團隊對全球及美國科技產業研究的深度與即時性，結合台灣投資團隊的在地研究，選出最具投資潛力的高成長科技股。
安聯投信總經理陳彥婷表示，隨著市場環境日益複雜、產業變化加速，安聯回應投資人對全球科技產業長期成長機會的高度關注，推出安聯美國科技領航主動式ETF，今年還會持續推出多檔主動式 ETF。
安聯投信投資長張惟閔表示，美國經濟展現高度韌性，在民間投資、能源建設與科技創新支撐下，2026年經濟成長率預期可望維持在2%至2.5%。
同時，企業獲利動能持續向上，市場預估2026年S&P 500企業獲利年增率達16.8%，為美股、特別是科技股奠定穩固基本面。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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