安聯 00402A 22日開募

在企業財報佳、油價回落等利多推動下，美股再寫歷史新高，投信發行的美股ETF有18檔於昨（6）日同創收盤價新高。其中，前五強成交熱絡，日均量逾5,000張，產品特色也都緊扣近期熱度高的AI科技、電力等題

2026-05-06 23:45