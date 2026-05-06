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台股商品十強月漲四成 00947勁揚55% 聚焦 IC 設計族群

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股在權王台積電及其他AI重量級大廠帶動下，指數從3月底的31,722點飆漲至昨（6）日收盤歷史高點41,138點，大漲逾9,400點，帶動台股ETF漲翻天，其中，近一個月績效前十強的台股ETF皆大漲四成以上，超越加權指數同期間26.3%的報酬率。

IC設計龍頭聯發科收盤價再創3,430元新天價，帶動國內唯一聚焦IC設計台股ETF台新臺灣IC設計（00947）近一個月大漲55%，漲幅居台股主被動ETF第一，今年來更強漲87%。成分股將當紅IC設計及記憶體股票直接打包給投資人，因精準掌握二大族群的飆漲，股價漲勢凌厲。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，聯發科由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下GoogleTPUv7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，TPUv8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦量產，聯發科ASIC營收占比可望攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至2027年，預期IC設計及記憶體漲升行情仍可期。

台新投信建議，若投資人想參與IC設計與記憶體產業在AI浪潮中的成長，不妨從ETF開始投資，不僅可以不到4萬元價格投資IC設計龍頭聯發科外，還同步投資信驊、創意及世芯-KY等高價股。

富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉指出，在AI產業趨勢、企業獲利動能與市場資金結構未出現反轉訊號前，這波行情主軸清晰。投資人真正風險或許並非追高，而是在最具結構性的多頭趨勢中選擇觀望、錯失參與機會，建議投資人可採取回檔偏多布局策略，並以聚焦AI供應鏈的半導體ETF作為核心配置方向，掌握AI長線成長趨勢所帶來的投資機會。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，AI資本支出動能仍具吸引力，半導體產業前景正向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 聯發科 成分股

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