AI 效應 美股 ETF 好威 科技、電力等題材持續吸睛

在企業財報佳、油價回落等利多推動下，美股再寫歷史新高，投信發行的美股ETF有18檔於昨（6）日同創收盤價新高。其中，前五強成交熱絡，日均量逾5,000張，產品特色也都緊扣近期熱度高的AI科技、電力等題材，同引投資人關注。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，雖然美伊衝突造成油價走升，一度為市場帶來波動，不過美國經濟仍強韌，4月ISM指數為52.7，並連續四個月處在擴張區間，近期企業資本財訂單增長強勁，企業增加資本支出意願仍維持在相對高位。

此外，美股企業財報也優於預期，市場大幅上修S&P500企業第1季獲利增長率至27.8%。整體來看，在基本面穩健，以及大型科技公司AI業務領域變現取得進展，將進一步帶動營運表現，並有望擴及至其他產業，呈現多點開花，皆有助於美股中長期表現。

吳承恕指出，投資布局上，還須留意中東局勢發展、聯準會政策動向，投資人不妨善用能及時因應市況調整部位、汰弱留強的主動式美股ETF來掌握美股多元行情。

產業方面，在全球AI發展如火如荼，科技股相較於大盤評價的溢價仍處近年較低水位，投資吸引力仍強，故體質佳、需求與獲利能力強的AI科技股表現仍可期，也是關注重點，可留意具稀缺性的關鍵零組件，包括記憶體與硬碟、光通訊及電子零組件等領域。此外，非科技股中，也不乏優質潛力增長產業如航太工業、數位金融等表現都值得持續關注。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方表示，這波財報亮點除了企業獲利優於預期之外，更重要的是AI資本支出持續擴張，代表大型科技企業對未來需求仍具高度信心。近期包括雲端、半導體、ASIC與AI伺服器供應鏈等族群皆重新獲得資金青睞，也讓投資人開始回補先前修正幅度較大的科技股部位。

大華美國MAG7+ETF經理人郭修誠指出，目前美國科技股的強勢大多由與輝達相關的個股帶動，加上英特爾、高通等此前表現落後的股價也相繼大幅跳升，顯示資金仍看好AI產業，並積極布局。這檔ETF的關鍵成分股科技七巨頭（MAG7）在AI發展上具有不可替代性，建議投資人利用ETF掌握未來五到十年集中投資AI產業的成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。