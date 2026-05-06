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掌握AI浪潮不單押 瀚亞ETF組合基金攻守兼備

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場分析與投資建議。(資料來源：瀚亞投信，2026/5)
市場分析與投資建議。(資料來源：瀚亞投信，2026/5)

近期全球金融市場面臨多重不確定性，地緣政治衝突持續干擾市場情緒，並推升國際能源價格。法人指出，短期雜音升高的同時，科技產業所驅動的結構性成長動能仍持續累積。從企業基本面觀察，AI、雲端運算與自動化相關應用，正帶動新一波資本支出循環。企業為因應算力需求，持續投入半導體、資料中心與相關基礎建設，使科技產業成為今年以來獲利上修幅度最為明顯的族群之一。

從區域表現來看，亞洲在此波科技成長浪潮中扮演關鍵角色。瀚亞投信投資長林如惠分析，亞洲不僅擁有完整的半導體與電子產業供應鏈，更直接受惠於全球AI投資加速。隨著科技相關需求維持高檔，亞洲企業獲利成長性相對突出，使科技股即使在市場波動加劇的情況下，評價仍具相對吸引力。

政策面亦為科技長期趨勢提供支撐。近年美國推動與先進製程、AI、量子科技相關的政策布局，台灣亦同步強化AI與關鍵產業的發展動能，凸顯科技已成為主要經濟體競逐的核心戰略。瀚亞投信指出，政策支持有助於延續科技產業的投資循環，並提升企業中長期競爭力。

在高通膨與高度不確定的市場環境下，林如惠提醒，若僅以降低風險性資產因應波動，未必能有效守住投資組合的實質價值。隨著通膨侵蝕現金購買力，長期仍需透過具成長性的資產，參與結構性趨勢。尤其在AI資本支出持續擴張、科技創新動能明確的背景下，相關產業仍具備長期投資價值。

瀚亞投信5月4日起募集瀚亞環球增長ETF組合基金，正是以AI與科技成長趨勢為核心思維，結合台灣與全球市場配置。基金透過ETF作為主要投資工具，納入與科技成長密切相關的股票型資產，並搭配債券型資產分散波動風險，期望在掌握AI與科技長期趨勢的同時，兼顧投資組合的穩健性與配置彈性，協助投資人以紀律方式參與科技浪潮。

基金經理人陳姿瑾指出，儘管短期市場仍受地緣政治與政策變化影響，但從中長期角度來看，AI與科技創新所帶動的產業升級，已成為全球經濟成長的重要引擎。投資人若能聚焦趨勢、透過多元配置方式參與市場，將有助於在震盪環境中，掌握長期成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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