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高價股扮演台股創高要角 這檔ETF千金股權重達八成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）示意圖。圖／AI生成

台股持續創高，5月6日雖遇高價股震盪，但觀察台股指數近一年漲幅貢獻最高的前十大領漲股，清一色皆為股價高於200元的AI高價股，顯示市場資金明顯向具備技術門檻與成長能見度的AI核心供應鏈集中定價。若以股價200元作為分水嶺，低價股近一年的平均漲幅約為29%，而高價股的平均漲幅則高達243%。歷史經驗也一再顯示，不論是流動性寬鬆或科技創新題材驅動，高價股不僅具備同步上行能力，更能吸引資金加速流入，形成「跟漲且放大漲幅」的領漲效果。法人認為，投資人要全面布局高價股有其困難，可透過聚焦高價千金股的台股ETF，掌握AI需求驅動下的台股多頭行情。

中國信託投信指出，高價股的強勢表現來自於堅實的基本面支撐。台積電（2330）2026年第1季財報表現極為出色，單季毛利率達66.2%、每股稅後盈餘（EPS）達22.08元，更將2026年資本支出上修至520到560億美元的高標區間，反映出AI需求強勁且動能仍在延續。在龍頭企業持續釋出強勁訊號的帶動下，台股千金股族群表現銳不可擋。而中信小資高價30（00894）目前持有高達20檔千金股，千金股權重高達80%，含金量超高，成為想要精準捕捉高價股行情的投資人首選。

台股排名前百大的高價股中，00894的涵蓋占比逾八成；若進一步剔除占比約25.11%的最大權值股台積電，其高價股占比仍有56.7%，相較於其他高度集中單一個股的ETF，更能有效達到風險分散的效果。

00894前十大成分股除了台積電外，還包含台達電（2308）、台光電（2383）、智邦（2345）、致茂（2360）與近期表現強勢的鴻海（2317）等AI核心受惠群。受惠於精準的選股策略，00894近一年的報酬率高達約170%，今年以來的報酬率也約七成。

中國信託投信表示，對於想要參與AI產業爆發與台股飆漲行情，卻受限於資金規模無法直接買進數百萬千金股的小資族而言，00894提供一個友善且高效的投資管道，可幫助投資人輕鬆將資金布局於台股最具競爭力的核心高價股，參與AI革命下的台股多頭行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股指數 ETF

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