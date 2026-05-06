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不僅高息ETF 月配型ETF也有亮眼年化殖利率

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
在台股連寫紅盤之際，不乏績效好又兼顧穩定息收的股票型ETF表現亮眼。圖／AI生成
在台股連寫紅盤之際，不乏績效好又兼顧穩定息收的股票型ETF表現亮眼。圖／AI生成

領息是不少有現金流需求投資人在意的事，在台股連寫紅盤之際，不乏績效好又兼顧穩定息收的股票型ETF表現亮眼，盤點市場上月配股票型ETF今年以來績效，落在12%到43%，其中凱基台灣AI 50（00952）、復華台灣科技優息（00929）今年以來漲幅都逾三成。

法人分析，儘管今年以來歷經地緣政治波動，凱基台灣AI 50仍繳出43.6%的績效表現，是唯一一檔績效突破四成的月配型台股ETF。00952近來公布5月配息金額，每受益權單位擬配發0.1元，不僅創下開始配息以來的新高紀錄，以5日收盤價換算，年化殖利率達7.1%，配息水準不遜於高股息型產品，提供投資人股息、價差兩頭賺的機會。

凱基台灣AI50 ETF研究團隊表示，根據市場最新數據，台股企業獲利持續上修，今年EPS的年成長率已達42.2%，且製造業PMI指數也自前月的55.4回升至60.3，為2021年9月以來最快擴張速度，顯示景氣持續擴張、庫存循環回升。大盤4月以來漲幅強勁，呈現震盪走高，但長線向上趨勢並未改變，且考量獲利展望，目前評價仍在合理區間上緣，值得伺機布局參與後市成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 凱基 配息 台股

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