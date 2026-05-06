高股息接棒漲 0056規模衝破6,000億元關卡

台股企業獲利成長帶動現金股利發放金額新高，高股息ETF接棒上漲，甫完成填息的元大高股息（0056），6日受惠主要成分股聯發科（2454）、聯電（2303）漲勢，股價強漲2.9%，盤中並創43.9元歷史新高，帶動規模突破6,000億元大關，攀升至6,163.71億元，成為繼元大台灣50（0050）後，首檔達成此里程碑的高股息ETF。

0056為全台首檔高股息ETF，穩定配息紀錄推進第16年，也是首檔達成存股0成本的高股息ETF。今年以來高股息逆風，0056憑藉著穩定配息能力，4月投資人數逆勢成長2.2萬人，同期間國泰永續高股息、群益台灣精選高息則月減5.5萬、1.09萬人。

在報酬率方面，0056為市場唯一採預測未來殖利率選股的高股息ETF，基於企業配息與營運高度度相關，此選股因子長期支持0056保持股價成長性。截至5月6日，0056近三年含息報酬率111.07%，為高股息ETF第一，今年以來含息報酬率亦有25.1%。

0056最新一季配息調升至每受益權單位1元，加上僅花8個交易日即完成填息，再度鞏固市場對高股息ETF「穩定現金流」的信心。且2025年台股企業受惠AI熱潮，獲利持續穩定成長，今年台股整體股利預計發放金額突破2.5兆元新高，讓高股息ETF後續配息有更穩定的基礎。

截至5月6日，0056帳上含息可分配收益為4.29元，資本利得為14.7元，若每季續配發1元仍充足有餘，搭配未來股息挹注下，0056本年度配息金額有機會再創新高紀錄。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。