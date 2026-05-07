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ETF再包ETF成「俄羅斯套娃」？網傻眼：管理費要被扒幾層皮

聯合新聞網／ 綜合報導
瀚亞投信推出市場首檔「純ETF組合基金」，引發網友熱議。該基金以多層ETF投資策略配置，然而不少人擔心其管理費和風險層層疊加。此外，支持者則認為此商品符合懶人投資需求。記者林俊良／攝影
瀚亞投信推出市場首檔「純ETF組合基金」，引發網友熱議。該基金以多層ETF投資策略配置，然而不少人擔心其管理費和風險層層疊加。此外，支持者則認為此商品符合懶人投資需求。記者林俊良／攝影

瀚亞投信推出「純ETF組合基金」，主打以ETF再配置ETF的投資策略，引發PTT股板熱烈討論。不少網友第一次看到「ETF的ETF」概念後直呼「套娃來了」、「ETF包ETF太神啦」，也有人質疑這類商品是否只是把原本投資人自己能做的事重新包裝，甚至擔心管理費與風險會被層層疊加。

根據媒體報導，瀚亞投信推出市場首檔以新台幣ETF與外幣ETF為主要架構的純ETF組合基金，採取「3／3／3」配置策略，分別投入30%台股ETF、30%環球股票ETF與30%環球債券ETF，希望在不確定市場中兼顧成長與防禦。投信表示，相較傳統股六債四配置，該策略長期累積報酬更高，並強調AI浪潮與台灣AI供應鏈將持續帶動台股成長。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，近年市場商品越來越多元，從高股息ETF、指數型ETF，到主動式ETF，如今甚至出現「純ETF組合基金」，不禁好奇投資人如何看待這類產品。貼文曝光後，大量網友開始用「ETF的ETF」、「EETTFF」、「俄羅斯套娃ETF」等詞調侃，認為金融商品似乎正朝越包越複雜的方向發展。

留言中最常見的質疑集中在「費用問題」。不少人認為，ETF本來就能自行配置，現在再包一層基金，只會被多收一層管理費與保管費，「管理費扒兩層皮」、「自己買ETF不就好了」、「一成是不是都拿去繳費用了」等言論頻頻出現。也有人認為，這種產品本質上就像「基金中的基金」，國外其實早已行之有年，只是台灣投資人較少接觸。

另一派網友則把討論延伸到金融市場過熱現象。有人認為，當市場開始出現越來越複雜、包裝越來越多層的商品時，往往也是行情接近高點的訊號，「開始包奇怪東西了」、「有雷曼兄弟感」、「下一步是不是ETF的ETF的ETF」等說法引發共鳴。還有人聯想到過去的連動債與次貸風暴，擔憂過度金融工程化恐增加風險。

不過，也有支持者認為，這類商品其實符合懶人投資需求，尤其適合不想自行研究配置的投資人。有網友指出，國外本來就有類似全球資產配置商品，「等很久終於有人做了」，甚至有人敲碗推出「VT型全球ETF組合」、「台韓半導體ETF大禮包」等產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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