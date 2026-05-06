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富邦主動台股ETF亮相 00405A搶攻台股新時代

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
00405A SBM 質化選股邏輯。(資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.03)
00405A SBM 質化選股邏輯。(資料來源：富邦投信整理；資料日期：2026.03)

台股資金動能持續升溫、AI與高效能運算帶動產業結構轉型之際，投資策略正從被動追蹤指數，邁向更重視「選股能力」的主動投資新時代。富邦投信正式發表富邦台灣龍耀主動式ETF（00405A），結合專業投資團隊的主動選股能力與ETF的交易便利性，為投資人提供兼具成長潛力與操作彈性的全新投資工具，預計5月18日展開募集。

富邦投信指出，在AI應用持續擴散帶動下，半導體、伺服器及相關供應鏈已成為推動台股成長的核心動能，但不同企業之間的成長速度與獲利能力差異明顯，使得投資難度提升。在此環境下，透過專業研究團隊進行精準選股，將成為掌握超額報酬的機會。

00405A採用SBM質化選股邏輯，以Scarcity（高稀缺）、Barrier（高壁壘）、Momentum（高成長）三大核心策略，從產業趨勢中篩選具長期競爭優勢的企業。首先，「高稀缺」聚焦供需結構緊俏、具備定價能力的關鍵產業，如記憶體、光通訊與CCL族群；其次，「高壁壘」鎖定具技術門檻與產業地位的龍頭企業，如先進製程與IC設計領域，強化獲利穩定性；最後，「高成長」則布局AI、電源供應與高速傳輸等具結構性成長動能的產業，掌握營收與獲利擴張契機。

在投資流程上，00405A結合Top-down總體分析與Bottom-up個股研究，並透過SMART投資架構，涵蓋趨勢篩選、因子評估、動能選股、風險控管與動態調整等機制，提升決策效率與投資紀律。同時導入雙重風控架構，透過市場因子與波動度監控，適時調整投資組合，以降低市場震盪對資產的影響。

此外，隨著台股高價股比重持續提升，投資門檻逐漸墊高，00405A以10元發行價設計，搭配平準金機制，即可參與一籃子具成長潛力的優質企業，不僅降低投資門檻，也有助分散單一個股風險。

在募集時點方面，00405A預計5月18日展開募集。富邦投信指出，回顧歷史數據，2016年至今近十年，於5月底進場布局台股，預期可掌握短、中及長期成長機會，顯示當前時點具備一定投資吸引力，加上AI長期趨勢明確，台股仍具備中長期成長潛力。

展望後市，隨著市場進入結構分化階段，投資將更加依賴選股能力與風險控管機制。富邦投信認為，主動式ETF結合策略彈性與交易效率，將有機會成為投資人布局台股的核心工具，而00405A透過SBM三大選股邏輯，有望在多變環境中兼顧成長動能與投資潛力性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 台股 富邦 ETF

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