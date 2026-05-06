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中信主動台股ETF再出擊 00406A准募加入掩護性買權

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）小檔案。(資料來源： 中國信託投信整理)
中信台灣收益成長主動式ETF（00406A）小檔案。(資料來源： 中國信託投信整理)

為回應投資人收益與成長兼得的需求，中國信託投信推出中信台灣收益成長主動式ETF（00406A），以主動式操作結合掩護性買權（Covered Call）策略，推出「收益＋成長」雙軌並行的新解方，透過權利金、股息與資本利得，為投資人打造成長金三角。

00406A經理人張書廷指出，台灣上市櫃公司配息高度集中於每年6月至9月，容易讓投資人在其他月份出現現金流的空窗期，即使持有高股息ETF，也常受除息淡旺季影響而使現金流波動。00406A導入掩護性買權策略，透過在持有台股股票部位的同時，賣出指數買權來收取權利金，使權利金分布相對均衡，有機會補足除息淡季的現金流缺口。

在收益策略上，00406A的掩護性買權可望帶來三大優勢。第一是突破除息淡旺季限制，以權利金的較均衡分布，降低現金流集中於特定月份的問題；第二是下檔緩衝有撐，當市場修正時，已收取的權利金有助於減輕股票部位的潛在資本利損；第三，化波動度為潛在的收益機會，在市場波動度提高時，選擇權權利金往往同步提升，這也讓波動有機會成為可運用的收益來源。

張書廷強調，00406A並非被動跟隨指數，而是以主動增益策略出擊，透過嚴選「三好」標的，力求掌握台股成長趨勢。其選股邏輯為「好產業」，意即以外銷訂單等前瞻訊號作為觀察指標，鎖定具長線動能的關鍵產業；其次為「好公司」，聚焦股利連續成長企業，這類公司往往具備較佳的獲利能力與治理品質；最後是「好股價」，透過結合ROIC、ROE等獲利與資本報酬指標，搭配近6個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢股，可望進一步掌握超額報酬的機會。

此外，為在收取權利金與保留上漲空間之間取得平衡，00406A亦採取更具彈性的操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，名目本金範圍0%至25%，在追求權利金收益與參與股市上漲之間動態拿捏。同時，選擇權策略涉及隱含波動度研判、風險指標與保證金管理等專業門檻，交由投信專業團隊執行，讓投資人不必自行操作也能參與策略優勢。

中國信託投信表示，00406A以「W.I.N.」為核心理念：Wise（智慧出擊）、Income（收益升級）、Niche（利基策略），希望在波動成為市場常態的環境下，為投資人開闢一條兼顧收益與成長的新道路，讓資產配置不再只能在高股息與高成長之間二選一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中信 台股 高股息 ETF 中國信託

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