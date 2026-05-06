布局美國科技強權 安聯投信推主動式ETF00402A

著眼全球創新科技浪潮，安聯投信宣布推出第三檔主動式ETF-00402A安聯美國科技領航主動式ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) ，以全球視野與在地投研實力，幫助投資人以更直接、簡單且跳脫權重框架的方式前進美股，打造更完整的台美科技投資板塊。

安聯投信總經理陳彥婷表示，隨著市場環境日益複雜、產業變化加速，主動式ETF已逐漸成為推動資本市場成長的重要力量。此次推出00402A的核心出發點，在於回應投資人對全球科技產業長期成長機會的高度關注，特別是在生成式AI、雲端運算與半導體先進製程持續推動科技創新的背景下。

安聯投信投資長張惟閔指出，在市場波動加劇、美國科技股表現分化日益明顯的環境下，單純「買進整個市場」已不一定能有效掌握成長潛力。有鑑於此，主動式投資能透過選股與配置調整，因應不同產業與個股的成長趨勢與評價變化，正是主動式 ETF 能夠發揮價值的關鍵所在。尤其是在面對近年接踵而來的關稅與地緣政治等議題所帶來一連串不確定性，主動式更能有效率管理風險、並從中伺機找到潛在機會，應對市場變數，這也正是主動式管理的核心價值所在。

安聯投信表示，00402A看好美國科技產業在AI、半導體等創新技術的長期成長動能，以安聯研發獨特的3Q+策略，聚焦美國科技領航產業，包括受惠全球AI算力需求大躍進等具結構式成長主流的高端半導體及相關供應鏈、擴大AI應用等領先AI商機，以及消費電子與資安等轉機題材，提前布局美國科技巨頭之外更多的潛在強勢股，掌握更多軟硬機會。

展望後市，00402A經理人洪華珍說，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

安聯投信指出，00402A募集期間為5月22日至5月27日，發行價格為每單位10元，預計於6月上旬掛牌上市。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。