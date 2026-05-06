50張0056＋50張0050穩穩增值！杉本曝「以息養股」策略：9.4％高殖利率供養市值大象

台股近期頻創歷史新高，隨著AI浪潮推升半導體產業營收進攻高峰，市值型與高股息型ETF的配置策略再度引發存股族熱烈討論。

財經YouTuber杉本針對老牌國民ETF元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）進行多維度實測，並指出在台股高檔震盪之際，單壓任何一檔都非上策，透過「雙核心互補配置」才能兼顧資產成長與抗震心理學。

6年回測數據曝光：0050年化報酬高達16.4％斬獲資本利得

杉本彙整2020年至2026年的定期定額數據進行實測。若投資人每月不間斷投入1萬元，這6年走下來，0056最後總值來到125.2萬元，投資報酬率為49.1％，年化報酬率為5.9％。

而高度依賴半導體產業（佔比達65.41％）的0050，最後總值則大幅躍升至242.7萬元，累計投報率高達189％，年化報酬率來到16.4％。

數據結果顯示，0050在資本利得上的爆發力顯著高於0056。

然而，杉本特別提醒，這並不代表投資人應盲目全壓0050。

由於0050的穩定度指標BETA值為1.05，高於0056的0.6，意味著其股價波動較為劇烈，在缺乏現金流支撐的情況下，當市場遭遇系統性回檔時，多數投資人往往因心理抗壓性不足而半途殺進殺出，導致實質報酬歸零。

AI浪頭居高思危：杉本揭「50張高股息建倉系統」

針對「為何近期較少分析市值型ETF」的疑問，杉本坦言，目前台股處於AI熱潮的歷史相對高點，盲目大筆追高0050等市值型標的，容易面臨一段時間的套牢期。

因此，他針對未持有者建議採取「慢買」策略，以每月3000至5000元小額定期定額分散風險；已持有者則可放慢扣款節奏，將股息先保留至市場大跌時再行加碼。

在百萬資金的實務配置上，杉本分享了自身的「存股系統化心法」。他並非一開始就採取高股息50％與市值型50％的均分策略，而是採取「先防守後進攻」的階梯式建倉：

階段一（建立現金流）：優先投入約30萬元配置於高股息0056，以當前41元股價、2025年配息3.872元估算，殖利率高達9.4％，能率先讓帳戶跑出穩定的季配息現金流。 階段二（股息養大象）：當0056成功累積達到50張的目標後，其產生的強大被動收入將不再轉回原標的，而是全數轉投入內扣費用僅0.22的0050或009816等不配息、市值攻擊型工具。

杉本強調，這種利用高股息「穩定現金流品質」去供養「高動能市值標的」的作法，不僅能免去在市場猜高低點的內耗，更能藉由穩固的心理防線，陪伴資產在多空循環中走得更長、更穩。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。